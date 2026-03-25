Орлов о Черчесове: «В «Ахмате» доказал, что он тренер. Мог бы вести команду с большими задачами и хорошим бюджетом. К Карпину у меня сдержанное отношение»

Орлов: Черчесов в «Ахмате» доказал, что он тренер.

Геннадий Орлов считает, что тренер «Ахмата » Станислав Черчесов сильнее Валерия Карпина как специалист.

«Ахмат» сейчас на ходу. Ох и «Ахмат»! Черчесов доказал, что он тренер. Были разговоры и споры, кого лучше взять в «Динамо » — Карпина или Черчесова. Я всегда говорил, что нужно брать Черчесова. Потому что к Карпину у меня сдержанное отношение как к тренеру.

У Черчесова такой талант, что он мог бы вести команду с большими задачами и хорошим бюджетом», — сказал комментатор Орлов в эфире «Радио Зенит».