Защитник «Атлетико » Давид Ганцко признан лучшим игроком Словакии 2025 года.

В 7 матчах за национальную команду в прошлом году на счету 28-летнего футболиста 1 гол и 1 ассист.

Всего в 57 играх за сборную Словакии Ганцко забил 7 мячей.