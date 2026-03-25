  • Радимов о «Спартаке: «Карседо пока в поиске. Ему дали карт-бланш: в этом году побороться за Кубок, а в следующем – делать ставку на золото»
23

Радимов о «Спартаке: «Карседо пока в поиске. Ему дали карт-бланш: в этом году побороться за Кубок, а в следующем – делать ставку на золото»

Радимов: «Спартак» в этом году поборется за Кубок, а в следующем – за золото.

Владислав Радимов высказался о приоритетных задачах «Спартака».

После 22 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место. 

Во втором раунде 1/2 финала FONBET Кубка России в Пути регионов московский клуб сыграет с «Зенитом».

— Я не думаю, что это есть хорошо, когда непредсказуемость состава у «Спартака» присутствует постоянно. Все-таки со стабильностью состава, как мы видим, и «Зенит», и «Краснодар» показывают игру лучше гораздо. Но я думаю, что Карседо пока просто в поиске, что ему дали такой карт-бланш, чтобы он сейчас в этом году максимум поборолся за Кубок, а дальше, на следующий год, уже надо делать ставку на золото.

— Но в Кубке у «Спартака» ожидается матч с «Зенитом», вот в чем проблема. То есть дорога к кубку тоже достаточно сложная.

— Зато всего два матча — и ты в финале. А уж если ты хочешь Кубок выигрывать, это не значит, что ты должен играть только с «Оренбургом» или с «Динамо» Махачкала встречаться, а и грандов обыгрывать. Так же и у «Динамо» с «Краснодаром» будет — если хочешь Кубок взять, то надо выигрывать, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Ага ))) Оренбургу слили , а Махачкалы с левого пеналя ) Лучше конечно у вас игра ) КБ вас возили и тоже два сомнительных пеналя и два неудаления ! Рассказывай сказки !
Ответ Валерий Глубокий
Ага ))) Оренбургу слили , а Махачкалы с левого пеналя ) Лучше конечно у вас игра ) КБ вас возили и тоже два сомнительных пеналя и два неудаления ! Рассказывай сказки !
Не переживай. Пока Лукойл у руля-наши оппоненты могут спать спокойно. Мы давно уже сидим под Газпромом. Нормальные люди (а не фонари), давно это поняли.
Ответ Валерий Глубокий
Ага ))) Оренбургу слили , а Махачкалы с левого пеналя ) Лучше конечно у вас игра ) КБ вас возили и тоже два сомнительных пеналя и два неудаления ! Рассказывай сказки !
Надо быть на голову отбитым, чтобы не признавать 2 чистых пенальти
Чем это Зенит по игре лучше чем Спартак, в очной встрече Спартак играл лучше
Ответ MikGera
Чем это Зенит по игре лучше чем Спартак, в очной встрече Спартак играл лучше
Комментарий скрыт
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Вот именно, на табло, а не по игре. При сомнительном судействе.
Я не понимаю почему Карседо предъявляют за эксперименты с составом. Когда если не сейчас это делать? он только пришел, сезон в чемпионате и так в любом случае потерян, почему бы не опробовать какие то сочетания, которые могут оказаться полезны в будущем
Ответ korysh
Я не понимаю почему Карседо предъявляют за эксперименты с составом. Когда если не сейчас это делать? он только пришел, сезон в чемпионате и так в любом случае потерян, почему бы не опробовать какие то сочетания, которые могут оказаться полезны в будущем
🤝+
Ответ korysh
Я не понимаю почему Карседо предъявляют за эксперименты с составом. Когда если не сейчас это делать? он только пришел, сезон в чемпионате и так в любом случае потерян, почему бы не опробовать какие то сочетания, которые могут оказаться полезны в будущем
Полностью согласен!!!
Наоборот, очень хочется, чтобы карседо максимально экспериментировал до начала следующего сезона и нашел золотую жилку.
Буланов я смотрю прям во всех командах специалист
Конечно,если Спартак выложится и возьмёт Кубок,для чего и игр немного ,это будет большой плюс Карседо,да и команде,щелбан Радимову и воспоминаний на годы вперёд!)
Зенит показывает игру гораздо лучше? Он серьёзно?
Ну какое золото? Почему золото? Ну не работает это так... Хоть раз бы тренеру Спартака поставили задачу навести порядок и создать предпосылки для борьбы за золото...
За 190 млн рублей в год я вам победу в Лиге Чемпионов пообещаю. Главное, чтобы в живых оставили, когда будут увольнять с компенсацией.
Владислав Радимов высказался о приоритетных задачах «Спартака». Можно подумать, что о задачах Спартака говорит его представитель. Не корректно. Самозванцы нам не надо.
Буланов то все знает ))
