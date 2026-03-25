Радимов о «Спартаке: «Карседо пока в поиске. Ему дали карт-бланш: в этом году побороться за Кубок, а в следующем – делать ставку на золото»

Радимов: «Спартак» в этом году поборется за Кубок, а в следующем – за золото.

Владислав Радимов высказался о приоритетных задачах «Спартака».

После 22 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

Во втором раунде 1/2 финала FONBET Кубка России в Пути регионов московский клуб сыграет с «Зенитом».

— Я не думаю, что это есть хорошо, когда непредсказуемость состава у «Спартака » присутствует постоянно. Все-таки со стабильностью состава, как мы видим, и «Зенит», и «Краснодар» показывают игру лучше гораздо. Но я думаю, что Карседо пока просто в поиске, что ему дали такой карт-бланш, чтобы он сейчас в этом году максимум поборолся за Кубок, а дальше, на следующий год, уже надо делать ставку на золото.

— Но в Кубке у «Спартака» ожидается матч с «Зенитом», вот в чем проблема. То есть дорога к кубку тоже достаточно сложная.

— Зато всего два матча — и ты в финале. А уж если ты хочешь Кубок выигрывать, это не значит, что ты должен играть только с «Оренбургом» или с «Динамо» Махачкала встречаться, а и грандов обыгрывать. Так же и у «Динамо» с «Краснодаром» будет — если хочешь Кубок взять, то надо выигрывать, – сказал бывший полузащитник сборной России.