  • «Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава». Хомуха о лучшем игроке в истории ЦСКА
«Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава». Хомуха о лучшем игроке в истории ЦСКА

Хомуха: Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава.

Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, можно ли считать Вагнера Лава лучшим футболистом в истории ЦСКА.

Накануне 41‑летний бразилец объявил о завершении игровой карьеры. 

— Это один из лучших легионеров, которые играли в РПЛ. Он много забивал за ЦСКА, становился чемпионом и выигрывал Кубок УЕФА, поэтому его вклад в клубный успех очень большой.

— Он лучший футболист в истории ЦСКА?

— Думаю, Акинфеев все равно будет котироваться выше.

— Можно ли с Вагнером сравнить какого‑то нападающего, выступающего сегодня в РПЛ?

— С точки зрения результативности — Кордобу, — сказал бывший игрок ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Ну как вот сравнивать вратаря и нападающего?
Ответ Mark Anisimov
Ну как вот сравнивать вратаря и нападающего?
И тот и тот футболист
Ответ Mark Anisimov
Ну как вот сравнивать вратаря и нападающего?
По вкладу в результаты команды, как по мне так Акинфеев всю карьеру посвятил одному клубу, выиграл много всего с ним и он здесь по любому выше всех.
Игорь легенда 🇷🇺
По годам отданным ЦСКА Игорь конечно же просто топ... Но зачем же вообще их сравнивать??? Вагнер Лав лучший нападающий в истории ЦСКА, а Игорь лучший вратарь в новой истории ЦСКА!!! Всё просто... Но сравнивать их нельзя... Полная глупость, бред какой-то...
По годам отданным ЦСКА Игорь конечно же просто топ... Но зачем же вообще их сравнивать??? Вагнер Лав лучший нападающий в истории ЦСКА, а Игорь лучший вратарь в новой истории ЦСКА!!! Всё просто... Но сравнивать их нельзя... Полная глупость, бред какой-то...
Лучший нападающий в истории ЦСКА -это Всеволод Бобров.
Вопрос у журналиста гениальный) Акинфеев воспитанник, всю карьеру в клубе провел и вообще вратарь. Такое нелепое сравнение и такой очевидный ответ Хомухи
Свой воспитанник, проведший всю карьеру в родном клубе, да еще и приложивший руку ко всем современным достижениям клуба, всегда будет в номер 1. По крайней мере в нормальном клубе.
Легенда клуба может быть не одна. Вагнер и Акинфеев достойны оба этого звания
Легенда клуба может быть не одна. Вагнер и Акинфеев достойны оба этого звания
Легенда одна, и это Шемберас
Вы сами написали ответ на свой же комментарий. Сравнение Акинфеева и Вагнера Лава из той же серии.
Вообще мало легенд которые будут котироваться выше Игоря во всяком случае игроков его поколения точно нет, хотя Легенд не мало
Вообще мало легенд которые будут котироваться выше Игоря во всяком случае игроков его поколения точно нет, хотя Легенд не мало
Я скажу так что Игорь Акинфеев при всем хейте к нему от других он многолетний лидер команды, именно лидер раздевалки, это аналог Серхио Рамос в Реал Мадрид когда формально лидером был яркий Рональду а фактически лидер раздевалки это Рамос. Толко Рамос он не отдал столько лет Мадриду как Игорь отдал ЦСКА, он два раза после тяжелейшей травмы крестов возвращался, это вообще чудо для вратаря. Вообще мало клубов могут плхвастать такими лидерами что два десятилетия были ледарами и тащили команду к лучшим сврим спортивным достижениям
В комплексном плане и на дистанции - Акинфеев лучший без вопросов.
Для меня как для болельщика ЦСКА с 35 летним стажем они равны! Может Игорь чуть выше из за того что свой воспитанник! И сравнивать кордобу с Ваней это глупо! Вагнер классом выше особенно в свои лучшие годы!
