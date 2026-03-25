«Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава». Хомуха о лучшем игроке в истории ЦСКА

Хомуха: Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава.

Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, можно ли считать Вагнера Лава лучшим футболистом в истории ЦСКА .

Накануне 41‑летний бразилец объявил о завершении игровой карьеры.

— Это один из лучших легионеров, которые играли в РПЛ. Он много забивал за ЦСКА, становился чемпионом и выигрывал Кубок УЕФА, поэтому его вклад в клубный успех очень большой.

— Он лучший футболист в истории ЦСКА?

— Думаю, Акинфеев все равно будет котироваться выше.

— Можно ли с Вагнером сравнить какого‑то нападающего, выступающего сегодня в РПЛ?

— С точки зрения результативности — Кордобу, — сказал бывший игрок ЦСКА.