Ширер о нестабильности «Ливерпуля»: «Как они могут так включаться против «Галатасарая» – интенсивность, энергия, темп – и не показывать того же в АПЛ?»

Алан Ширер высказался о нестабильности «Ливерпуля » в текущем сезоне.

«Если «Ливерпуль» не пройдет дальше в Лиге чемпионов, то снова возникнут вопросы о нестабильности. Как они могут так включаться против «Галатасарая » (4:0), демонстрируя ​​интенсивность, энергию, темп и все остальное, и при этом не показывать того же во многих матчах Премьер-лиги? Это будет главный вопрос.

Но пока они участвуют в турнире, они остаются силой благодаря тому, кто они и что собой представляют, и они могут блеснуть в отдельно взятом матче против любого соперника.

Это будет главный вопрос, который зададут их болельщики, но они чрезвычайно рады выходу в четвертьфинал и очередному великолепному противостоянию, на этот раз с «ПСЖ », – сказал экс-форвард сборной Англии.