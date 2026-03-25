  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
18

Ширер о нестабильности «Ливерпуля»: «Как они могут так включаться против «Галатасарая» – интенсивность, энергия, темп – и не показывать того же в АПЛ?»

Алан Ширер высказался о нестабильности «Ливерпуля» в текущем сезоне.

«Если «Ливерпуль» не пройдет дальше в Лиге чемпионов, то снова возникнут вопросы о нестабильности. Как они могут так включаться против «Галатасарая» (4:0), демонстрируя ​​интенсивность, энергию, темп и все остальное, и при этом не показывать того же во многих матчах Премьер-лиги? Это будет главный вопрос.

Но пока они участвуют в турнире, они остаются силой благодаря тому, кто они и что собой представляют, и они могут блеснуть в отдельно взятом матче против любого соперника.

Это будет главный вопрос, который зададут их болельщики, но они чрезвычайно рады выходу в четвертьфинал и очередному великолепному противостоянию, на этот раз с «ПСЖ», – сказал экс-форвард сборной Англии.

Кто выиграет ЛЧ?53067 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Liverpool Echo
logoЛиверпуль
logoАлан Ширер
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoГалатасарай
logoЛига чемпионов УЕФА
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потому что Сарай днище. Особенно на выезде
А против Реала, Атлетико, Арсенала на Эмирейтс и тд что скажешь?
А что они на Эмирейтс показали? Приехали охранять нули, как и Арсенал, собственно
В этом сезоне, ни одна команда апл не играет действительно хорошо. Вон Арсенал в последних матчах еле ноги уносит, чисто на фарте.
В финале Кубка Лиги Сити вчистую переиграл во втором тайме. А вот по поводу еле ноги, сравним матч с Брайтоном: "чайки" раньше вылетели в Кубках Лиги и Англии, не участвовали в еврокубках. Получается 7-8 игр + 10 в ЛЧ больше провели канониры. Почти половина чемпионата. Надеюсь этот международный перерыв поможет восстановиться
но вот тот же нестабильный Ливерпуль очень неплохо выглядел против них праймовых.
Как могут? Очень просто: на это нужно много сил. И на ЛЧ, и на АПЛ у них сил не хватает. В этом сезоне они остались без главных креативных футболистов: Трента и Салаха. Плохо ещё то, что Салах фактически уже не играл по-настоящему, но в команде остался. 2-й тайм против "Сарая" - его единственный нормальный тайм за весь сезон. Салах легенда клуба, мариновать его на лавке постоянно Слот не решался, а на поле он больше вредил, чем помогал. Виртц полсезона никак не мог адаптироваться, а когда наконец адаптировался, получил травму. Исак фактически пока играть не начал. Керкеш и Фримпонг пришли без навыков игры в защите, их пришлось учить. Сейчас они перестали так проваливаться сзади, научились. Но уже конец сезона. Брэдли травмирован. Джо Гомес не фланговый игрок, и вообще он не игрок уровня "Ливерпуля". Конате в начале сезона думал только о "Реале", но он и сам по себе специфический защитник, даже когда очень старается: хорош в борьбе, но неумный, позиционно постоянно проваливается. Ценят его только потому, что его некем заменить. Гакпо жутко провалился в этом сезоне, и непонято, почему. В общем, команда не укомплектована, светлые пятна - Собо, Ван Дейк, Алиссон, отчасти Экитике (хотя он молодой и нестабильный). И это всё. При таком огромном количестве проблем их хватает на ЛЧ, а на АПЛ нет.
плохо то, что и тренер не может это объяснить - Слот из раза в раз несёт какую-то чушь, даже читать и слушать неприятно.
Потому что в АПЛ нет Сараев
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
вчера, 20:06
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
вчера, 19:56
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»
вчера, 19:23
Рекомендуем
Главные новости
Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
10 минут назад
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
28 минут назад
Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа
41 минуту назад
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин потратил на подготовку и поездку на Ironman около полумиллиона: «В месяц на тренировки около 50 тысяч, тренировался 9 раз в неделю»
43 минуты назад
Арбелоа после побед приносит завтрак в раздевалку для игроков «Реала». Журналист Аггире сказал: «Он раздает круассаны, пончики»
58 минут назад
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
59 минут назад
Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в июне или осенью (Sport24)
сегодня, 11:52
Жена Смолова: «Я многое сделала для ментального здоровья в России. Важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как это важно. Тогда многое начнет меняться»
сегодня, 11:45
Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й
сегодня, 11:42
Тренер Мали о матче с Россией: «Придется сыграть молодым составом. Не приедут Биссума, Сангаре, Айдара и еще несколько игроков основы»
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
6 минут назад
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
21 минуту назад
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
29 минут назад
Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будто все зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»
сегодня, 11:29
Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
сегодня, 11:18
Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года
сегодня, 11:15
«Родина» сыграет с «Уралом». Приходите поддержать команду в домашней игре на «Арене Химки»!
сегодня, 11:00
Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»
сегодня, 10:48
Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»
сегодня, 10:15
сегодня, 10:09
