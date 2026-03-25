Ширер о нестабильности «Ливерпуля»: «Как они могут так включаться против «Галатасарая» – интенсивность, энергия, темп – и не показывать того же в АПЛ?»
«Если «Ливерпуль» не пройдет дальше в Лиге чемпионов, то снова возникнут вопросы о нестабильности. Как они могут так включаться против «Галатасарая» (4:0), демонстрируя интенсивность, энергию, темп и все остальное, и при этом не показывать того же во многих матчах Премьер-лиги? Это будет главный вопрос.
Но пока они участвуют в турнире, они остаются силой благодаря тому, кто они и что собой представляют, и они могут блеснуть в отдельно взятом матче против любого соперника.
Это будет главный вопрос, который зададут их болельщики, но они чрезвычайно рады выходу в четвертьфинал и очередному великолепному противостоянию, на этот раз с «ПСЖ», – сказал экс-форвард сборной Англии.
Кто выиграет ЛЧ?53067 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Liverpool Echo
Потому что Сарай днище. Особенно на выезде
А против Реала, Атлетико, Арсенала на Эмирейтс и тд что скажешь?
А что они на Эмирейтс показали? Приехали охранять нули, как и Арсенал, собственно
В этом сезоне, ни одна команда апл не играет действительно хорошо. Вон Арсенал в последних матчах еле ноги уносит, чисто на фарте.
В финале Кубка Лиги Сити вчистую переиграл во втором тайме. А вот по поводу еле ноги, сравним матч с Брайтоном: "чайки" раньше вылетели в Кубках Лиги и Англии, не участвовали в еврокубках. Получается 7-8 игр + 10 в ЛЧ больше провели канониры. Почти половина чемпионата. Надеюсь этот международный перерыв поможет восстановиться
но вот тот же нестабильный Ливерпуль очень неплохо выглядел против них праймовых.
Как могут? Очень просто: на это нужно много сил. И на ЛЧ, и на АПЛ у них сил не хватает. В этом сезоне они остались без главных креативных футболистов: Трента и Салаха. Плохо ещё то, что Салах фактически уже не играл по-настоящему, но в команде остался. 2-й тайм против "Сарая" - его единственный нормальный тайм за весь сезон. Салах легенда клуба, мариновать его на лавке постоянно Слот не решался, а на поле он больше вредил, чем помогал. Виртц полсезона никак не мог адаптироваться, а когда наконец адаптировался, получил травму. Исак фактически пока играть не начал. Керкеш и Фримпонг пришли без навыков игры в защите, их пришлось учить. Сейчас они перестали так проваливаться сзади, научились. Но уже конец сезона. Брэдли травмирован. Джо Гомес не фланговый игрок, и вообще он не игрок уровня "Ливерпуля". Конате в начале сезона думал только о "Реале", но он и сам по себе специфический защитник, даже когда очень старается: хорош в борьбе, но неумный, позиционно постоянно проваливается. Ценят его только потому, что его некем заменить. Гакпо жутко провалился в этом сезоне, и непонято, почему. В общем, команда не укомплектована, светлые пятна - Собо, Ван Дейк, Алиссон, отчасти Экитике (хотя он молодой и нестабильный). И это всё. При таком огромном количестве проблем их хватает на ЛЧ, а на АПЛ нет.
плохо то, что и тренер не может это объяснить - Слот из раза в раз несёт какую-то чушь, даже читать и слушать неприятно.
Потому что в АПЛ нет Сараев
