Эдуард Мор: «Открытием «Динамо» можно назвать, если вы от них ничего не ждали. Я верил в них. Команда бежит, играет здорово»

Мор: верил в «Динамо»: команда бежит, играет здорово.

Эдуард Мор не удивлен выступлением «Динамо » в весенней части сезона.

В 6 матчах после рестарта бело-голубые одержали 4 победы и потерпели два поражения.

«Открытием «Динамо» можно назвать, если вы от них ничего не ждали. Я верил в них. Команда бежит, играет здорово.

Проиграли «Зениту» (1:3), но нужно понимать, что соперник у них был мотивирован, провел свою лучшую игру весной и победил. «Динамо», «Балтика» и «Ахмат» выглядят очень хорошо», — сказал бывший футболист «Спартака».