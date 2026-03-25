Защитник «Ман Сити» Хусанов впервые стал отцом. У него родился сын

Хусанов впервые стал отцом.

Защитник «Манчестер Сити » и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов впервые стал отцом.

В семье 22-летнего игрока родился сын.

В настоящее время Хусанов находится в Ташкенте, где готовится к домашним товарищеским матчам с Габоном и Венесуэлой.