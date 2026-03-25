  • Мостовой о дебюте Полеха за «Спартак»: «Задача не только выйти, но и играть. Каким стал Ямаль, когда начал в 16 лет? Но это же дается единицам»
Александр Мостовой оценил дебют 16-летнего хавбека Павла Полеха за «Спартак» в матче РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Полех вышел, молодец! Хорошо, что выпустили. Мы видели многих молодых футболистов, которые дебютируют в раннем возрасте. Здесь задача не только выйти, но и играть. 

Каким стал Ямаль, когда начал играть в 16 лет? Но это же дается единицам. Я в свое время тоже дебютировал за «Спартак» в юном возрасте, когда мне было 18 лет», — сказал бывший футболист «Спартака».

Подпускать молодых надо , пусть с мужиками поиграют , по ногам получат , смелости и нахальства наберутся. Жду в составе Сорокина, показался очень перспективным.
При этом понятно , что для решения больших задач они ещё не готовы.
С Ямалем сравнивать глупо , таких единицы.
так больших задач пока и нет. в чемпионате претензий на что-то серьезное не имеется, в кубке...ну, там вообще непонятно
Таких не то что единицы, он первый вообще за всю историю (в таком возрасте и на таком уровне). Но выпускать молодых для Спартака - нужно, и побольше. По факту, в погоне за "результатами" был получен многолетний провал без всяких результатов. Я уверен, если бы последние 10 лет в каждом сезоне выпускали бы двух таких вот Павлов, средний результат за эти 10 сезонов был бы не хуже, зато сохранили бы спартаковские стиль и традиции.
Для 16 лет вышел неплохо, много двигался, боролся неплохо, пусть растет, рад русским молодым ребятам в любой команде!
Андрей Кобелев за "Динамо" тоже дебютировал в 16.
Главное чтобы дали играть.
Ямаль уже в 16 лет был лосем. Можно все что угодно уметь в 16 лет но это будет бессмысленно, если тебя физически затопчут на поле.
Царь все ближе к тренерству
Кобелев,Саленко , Харин в 15-16 дебютировали . Саленко даже забил сразу за Зенит - вундеркинд , но таких действительно единицы
«Мне, Месси да и Ямалю!»
Мамаев за Торпедо тоже в 16 лет дебютировал, помнится.
Жано в 16 лет тоже дела делал, но потом организм не освоился, и он ломался все время. Ко всем по разному!
Аршавин о дебюте Полеха из «Спартака»: «Многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам я доплыл, а они уже утонули. Все зависит от футболиста»
22 марта, 19:27
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
22 марта, 12:42
