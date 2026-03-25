Мостовой о дебюте Полеха за «Спартак»: «Задача не только выйти, но и играть. Каким стал Ямаль, когда начал в 16 лет? Но это же дается единицам»

Мостовой о дебюте Полеха за «Спартак»: Задача не только выйти, но и играть.

Александр Мостовой оценил дебют 16-летнего хавбека Павла Полеха за «Спартак» в матче РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Полех вышел, молодец! Хорошо, что выпустили. Мы видели многих молодых футболистов, которые дебютируют в раннем возрасте. Здесь задача не только выйти, но и играть.

Каким стал Ямаль , когда начал играть в 16 лет? Но это же дается единицам. Я в свое время тоже дебютировал за «Спартак» в юном возрасте, когда мне было 18 лет», — сказал бывший футболист «Спартака ».