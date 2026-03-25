  • Шикунов о том, что изменил бы в правилах: «Не нравится, когда явный офсайд, а арбитры дают доигрывать – гол забивают, а потом отменяют»
Шикунов о том, что изменил бы в правилах: «Не нравится, когда явный офсайд, а арбитры дают доигрывать – гол забивают, а потом отменяют»

Александр Шикунов рассказал, что изменил бы в правилах футбола.

«Мне не нравится, когда явный офсайд, а арбитры дают доигрывать. Люди бегут 30-40 метров, могут получить травму. Гол забивают, а потом это все отменяется. Ну если это и так было видно, зачем вы даете доигрывать? Мне непонятно. 

Есть фифти-фифти – судья не видит момент. Но есть просто явный офсайд, он знает, что сейчас «зажжет». Просто он пробежится по бровке, а футболисты пашут, летят, происходят столкновения. Вот это мне не нравится», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Кто выиграет ЛЧ?53564 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
А если свиснули а это не офсайд? Уж лучше дать забить с офсайда и потом отменить еесли он был , чем не дать до играть и свиснуть офсайд где его не было...
Ответ Predator777
Он же уточнил,когда явный офсайд,а когда фифти фифти,то другое дело. И он прав. Бывают моменты,когда игрок на корпус залазит,а они дают доигрывать. Зачем так делать?
Ответ jwbmwbqvih
Именно, а то и в три корпуса
А я много раз видел, когда "явный офсайд" на замедленных повторах, да со стоп кадрами, превращался либо в офсайд на соплях, либо не в офсайд вовсе.
Ответ Полуэктов Пётр
Сопли вроде всегда трактовались в пользу атаки, раньше
Ответ DINEDIN
В пользу атаки трактовалось "на одной линии". Просто раньше, когда кроме глаза линейного не было инструмента, ширина этого понятия была иной.
А сейчас 3-5 см - это всё еще "на соплях", но ВАР это считает за офсайд.
Боковые превратились в ненужный элемент. Сами они как правило нарушение не фиксируют. Смешно смотреть порою, как они до конца смотрят эпизод, кто-то нарушает правило завалив игрока на газон и уж только после свистка центрального они быстренько вскидывают флажок) Вне игры тоже давно не фиксируют, эпизоды как правило дают доигрывать
Вар уничтожил радость при забитии гола, теперь надо подождать, что там на варе скажут или нет, а это уже какая-то искусственная тема, нет жизни здесь
Хотя тут писали, кому-то наоборот эти качели нравятся
Мне нет
Меня это тоже очень бесит.
Материалы по теме
Гаджиев о судействе: «А арбитр имеет право повышать планку единоборств? Игроки должны подстраиваться под них? Планка должна быть одинаковая»
23 марта, 19:37
Кавазашвили о пенальти за попадание в руку: «Я бы отменил. Человек растет с двумя ногами и двумя руками. Если с двух метров прилетит мяч, а руки растопырены, сможешь быстро их убрать? Никогда!»
21 марта, 13:50
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
19 марта, 10:21
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
41 минуту назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»
48 минут назад
Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
сегодня, 14:59
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
сегодня, 14:34
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
сегодня, 14:09
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
сегодня, 13:55
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
40 игроков в возрасте до 22 лет сыграли в 22‑м туре РПЛ – рекорд турнира. ЦСКА с отрывом лидирует по индексу «Вклад молодого футболиста»
6 минут назад
«Ливерпуль» может назначить Алонсо летом. Тренер готов принять предложение, если сможет влиять на планирование состава (Bild)
8 минут назад
Вратарь «Барсы» Гарсия о борьбе за чемпионство: «Перед класико еще будут ключевые матчи. Важно, что все зависит от нас самих»
22 минуты назад
Агента Лава о гражданстве РФ: «Мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант»
24 минуты назад
Мужчина, расистки оскорблявший защитницу Англии Картер в соцсетях, получил условный срок, 3-месячный комендантский час, 4-летний запрет на посещение матчей и штраф в 239 фунтов
34 минуты назад
Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»
54 минуты назад
Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»
сегодня, 14:46
Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. При Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
сегодня, 14:21
«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
сегодня, 13:01
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
Рекомендуем