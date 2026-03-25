Шикунов о том, что изменил бы в правилах: «Не нравится, когда явный офсайд, а арбитры дают доигрывать – гол забивают, а потом отменяют»
Шикунов рассказал, что изменил бы в правилах футбола.
Александр Шикунов рассказал, что изменил бы в правилах футбола.
«Мне не нравится, когда явный офсайд, а арбитры дают доигрывать. Люди бегут 30-40 метров, могут получить травму. Гол забивают, а потом это все отменяется. Ну если это и так было видно, зачем вы даете доигрывать? Мне непонятно.
Есть фифти-фифти – судья не видит момент. Но есть просто явный офсайд, он знает, что сейчас «зажжет». Просто он пробежится по бровке, а футболисты пашут, летят, происходят столкновения. Вот это мне не нравится», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».
Кто выиграет ЛЧ?53564 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А сейчас 3-5 см - это всё еще "на соплях", но ВАР это считает за офсайд.
Хотя тут писали, кому-то наоборот эти качели нравятся
Мне нет