«Барса» продала футболки Роналдиньо образца сезона-2005/06 онлайн менее чем за сутки

Футболки Роналдиньо пользуются большим спросом в магазинах «Барселоны».

Каталонский клуб продал все футболки своего бывшего игрока образца сезона-2005/06 в онлайн-магазине менее чем за сутки. В том сезоне бразилец выиграл в составе «блауграны» Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

В магазине «Барсы» на «Камп Ноу» осталось лишь несколько таких футболок. С этого понедельника майку Роналдиньо под 10-м номером можно приобрести и в других клубных магазинах города.

Фото: mundodeportivo.com

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
logoРоналдиньо
бизнес
игровая форма
logoЛа Лига
logoБарселона
Легендарная форма и легендарный сезон от ронни
PES 2005 one love
Ответ t67pkgbbvw
Легендарная форма и легендарный сезон от ронни PES 2005 one love
PES 5, если быть точнее))
Когда учился в 3-4 классе на обычную футболку с фламастером написал Роналдиньо с его десяткой и спустя пара дней мама увидела и ругала. Тот момент для меня он казался лучшим в мире. Спустя годы понимаю что не ошибся, щас нет таких игроков
Ответ Bunyod Turgunov
Когда учился в 3-4 классе на обычную футболку с фламастером написал Роналдиньо с его десяткой и спустя пара дней мама увидела и ругала. Тот момент для меня он казался лучшим в мире. Спустя годы понимаю что не ошибся, щас нет таких игроков
согласен, даже Неймар не то, очень крутой, но не то) волшебником не просто так называли и будут называть)
Шёл 2050 год. Ни одной футболки Соболева, так и не купили. Хотя наверное их раньше со складов просто выбросят🤷🏻
Человек, который первым купит футболку Соболева, где он сейчас?
Ответ Vamosalaplaya
Человек, который первым купит футболку Соболева, где он сейчас?
Он ещё не родился.
Ответ Vamosalaplaya
Человек, который первым купит футболку Соболева, где он сейчас?
УФСИН всю партию может забрать. Соболевы же тоже сидят)
Барса не в курсе, что данный лот торгуется на алике и уже озоне/вб в ежедневном режиме)
А как дела с продажами футболок Соболева?
Ответ Разлюбил футбол
А как дела с продажами футболок Соболева?
разбирают как корюшку зимой
Ну а что. Я бы в Питере с радостью купил футболку Зенита 2008 от Puma. И форма имба, и воспоминания отличные. За неё можно и 10к выложить, примерно такая цена сейчас на современные беспонтовые формы с кучей рекламы и непонятным техническим спонсором.
Ответ NIКITA
Ну а что. Я бы в Питере с радостью купил футболку Зенита 2008 от Puma. И форма имба, и воспоминания отличные. За неё можно и 10к выложить, примерно такая цена сейчас на современные беспонтовые формы с кучей рекламы и непонятным техническим спонсором.
Никита как так угораздило то тебя
Ответ NIКITA
Ну а что. Я бы в Питере с радостью купил футболку Зенита 2008 от Puma. И форма имба, и воспоминания отличные. За неё можно и 10к выложить, примерно такая цена сейчас на современные беспонтовые формы с кучей рекламы и непонятным техническим спонсором.
Добро пожаловать на авито)
А кто-то лучше когда-то играл в футбол, чем Ронни в том сезоне?
Ответ Zeleboba123
А кто-то лучше когда-то играл в футбол, чем Ронни в том сезоне?
Шева и Анри всегда были где-то рядом, просто у них была другая позиция и подход к футболу.
Ответ Delirium_Tremens
Шева и Анри всегда были где-то рядом, просто у них была другая позиция и подход к футболу.
как можно сравнивать с Роналдиньо их? они хороши, но просто топ нападающие. а Роналдиньо футбольный бог. таких больше нет и не было.
Есть и такая, и салатовая, лучше за все эти годы комплектов не было! ☝🏼
Добро пожаловать на авито)
