«Барса» продала футболки Роналдиньо образца сезона-2005/06 онлайн менее чем за сутки

Футболки Роналдиньо пользуются большим спросом в магазинах «Барселоны».

Каталонский клуб продал все футболки своего бывшего игрока образца сезона-2005/06 в онлайн-магазине менее чем за сутки. В том сезоне бразилец выиграл в составе «блауграны» Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

В магазине «Барсы» на «Камп Ноу» осталось лишь несколько таких футболок. С этого понедельника майку Роналдиньо под 10-м номером можно приобрести и в других клубных магазинах города.

