«Барса» продала футболки Роналдиньо образца сезона-2005/06 онлайн менее чем за сутки
Футболки Роналдиньо пользуются большим спросом в магазинах «Барселоны».
Каталонский клуб продал все футболки своего бывшего игрока образца сезона-2005/06 в онлайн-магазине менее чем за сутки. В том сезоне бразилец выиграл в составе «блауграны» Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
В магазине «Барсы» на «Камп Ноу» осталось лишь несколько таких футболок. С этого понедельника майку Роналдиньо под 10-м номером можно приобрести и в других клубных магазинах города.
Фото: mundodeportivo.com
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
