Гладилин ограничил бы время работы ВАР: «Чтобы не было больших пауз. От этого страдает зрелищность»
«Не отменил бы, а исправил бы очень большие паузы, связанные с ВАР. Судьи у нас становятся основными действующими лицами, я считаю, что это перебор.
Как это сделать? Дать судьям определенное количество времени, чтобы не было очень больших пауз. От этого страдает футбол и зрелищность», – сказал бывший игрок «Спартака».
Кто выиграет ЛЧ?53562 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Судьи и с неограниченным временем нихрена не видят на мониторе, а с ограниченным там вообще беда будет
