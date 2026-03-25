Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»
Владимир Пономарев считает, что 39-летнему вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву пора заканчивать карьеру.
«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Все с возрастом проходит.
Надо уступать место молодым и уходить на хорошей ноте. Иначе сейчас у нас оборона слабенькая, а такие ошибки, когда мяч за шиворот залетает, для вратаря такого уровня недопустимы. Тороп сможет его заменить — и на выходах играет хорошо, и смелый, реакция другая. Реакцию не восстановишь», — сказал экс-защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Тогда вопрос: а зачем выходил?
Устранить угрозу воротам или просто пробежаться захотел?
Таких нелепостей становится всё больше, не спасает, стал себя беречь, это бросается в глаза.
Понятно, что легенда и клуб с трепетом к нему относятся, но время пришло, сам должен пойти на этот шаг.
вот кому время пришло так это ему