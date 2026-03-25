  • Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»
Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»

Владимир Пономарев считает, что 39-летнему вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву пора заканчивать карьеру.

«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Все с возрастом проходит. 

Надо уступать место молодым и уходить на хорошей ноте. Иначе сейчас у нас оборона слабенькая, а такие ошибки, когда мяч за шиворот залетает, для вратаря такого уровня недопустимы. Тороп сможет его заменить — и на выходах играет хорошо, и смелый, реакция другая. Реакцию не восстановишь», — сказал экс-защитник ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Игорян еще поиграет! Рано его хоронить!
Ответ Алексей Сергеевич
В чем прав? У него по статистике не больше 1 ошибки приведшей к голу в сезон, в этом сезоне правда 2 уже, но это ни о чем
Ответ Алексей Сергеевич
Точно, если кому и надо с чем завязывать, то это Пономареву с водочкой
Ответ мистик
Все вратари ошибаются, даже самые топовые не безошибочные
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Согласен с вами,но после 40 реакция уже не та.
Кому уступать место? Торопу что ли? Так он ниже классом даже нынешнего капитана.
Ответ igor.igorev
Коням лучше Бориско купить. Это сразу на десять лет обеспечены ворота. Причем с защитниками всегда у цска норм было.
Ответ G-Mack
Ну а сейчас вообще не норм
уйдет Игорь, после первой ошибки сменщика те же люди завоют, чтобы возвращался
Все ошибаются. Акинфеев пока ещё надёжен.
Пошел бы жёстко в стык, получил бы травму или ещё веселей красную
Ответ alexandr_rudolfovich
Странно.
Тогда вопрос: а зачем выходил?
Устранить угрозу воротам или просто пробежаться захотел?
Ответ alexandr_rudolfovich
Серьезно, для тебя травма лучше красной карточки??
Обойдемся без советов
Ветеран прав, пора Игорю на покой.
Таких нелепостей становится всё больше, не спасает, стал себя беречь, это бросается в глаза.
Понятно, что легенда и клуб с трепетом к нему относятся, но время пришло, сам должен пойти на этот шаг.
Ответ Алексей З.
За Максименко своим посмотри)
вот кому время пришло так это ему
Ответ timosha
Так мы его давно выгоняем, не уходит сукин сын. Вам не нужен?)))
все этот гол называют ошибкой Акинфеева, но когда у тебя с одной передачи выходят один на один и тебе надо 30 метров бежать до мяча и чтоб его выбить попадать в стык, махнуть мимо не такая уж и ошибка на фоне защиты
Не-не-не! Пусть "Игорёк" ещё постоит до игры со Спартаком. А там уже можно и на заслуженный отдых. А то уже пошла какая-то "абаскальщина" - тот всё назад рвется потренировать ну хоть кого-нибудь в РПЛ, и этот всё никак уйти не может.
Материалы по теме
Пименов не считает, что Акинфееву пора завершать карьеру: «Слишком много внимания обращаем на его ошибки. Сколько он выручает, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него»
вчера, 11:00
Акинфеев впервые за 16 лет допустил больше одной результативной ошибки за сезон
21 марта, 13:58
ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Динамо» Махачкала. Вратарь попытался перехватить мяч, выйдя из штрафной, но Агаларов его опередил
21 марта, 13:37
Рекомендуем
Главные новости
Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»
23 минуты назад
«Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»
51 минуту назад
Абаскаль о работе после отставки из «Атлетико Сан-Луис»: «Россия всегда остается приоритетом. Уже готов к новому испытанию»
сегодня, 08:34
Жена Смолова: «У меня серьезные вопросы к высказываниям Дзюбы – такие люди должны быть примером. Жуткая стигматизация, когда фигурируют мнения, что депрессия для ленивых»
сегодня, 08:10
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
сегодня, 08:00Тесты и игры
Абаскаль посетит матч «Спартака» в апреле или мае: «Чтобы сын увидел, как красива Москва»
сегодня, 07:40
Радимов о «Спартаке: «Карседо пока в поиске. Ему дали карт-бланш: в этом году побороться за Кубок, а в следующем – делать ставку на золото»
сегодня, 06:38
«Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава». Хомуха о лучшем игроке в истории ЦСКА
сегодня, 06:22
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» летом, у Семака в «Зените» 285 млн рублей в год, 120 очков Кучерова, Лукашенко и шпиц на матче Кубка Гагарина и другие новости
сегодня, 06:15
Мостовой о дебюте Полеха за «Спартак»: «Задача не только выйти, но и играть. Каким стал Ямаль, когда начал в 16 лет? Но это же дается единицам»
сегодня, 05:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Неймар – сегодня самый талантливый бразильский футболист. Он может быть важен на ЧМ-2026, на турнире нужны лучшие игроки». Фабиньо о форварде
9 минут назад
Роналду-младший может присоединиться к академии «Реала», он провел тренировку с командой U16. Его отец забил 450 голов в 438 матчах за мадридцев
9 минут назад
Андрей Канчельскис: «С ВАР безобразие началось: остановок много, любое касание смотрят. Футболисты как балерины: ни подката сзади, ни жесткой игры. Стали играть хуже»
18 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Власть «ПСЖ» во Франции основана на молчании остальных клубов – эту динамику необходимо переломить»
36 минут назад
«ПСЖ» о возможном переносе матча с «Лансом»: «Перспектива выхода двух клубов в полуфиналы еврокубков представляет собой возможность для Лиги 1 в спортивном и экономическом плане»
сегодня, 08:22
«Ньюкасл» не намерен увольнять Хау, несмотря на 12-е место и поражения в дерби с «Сандерлендом»
сегодня, 07:56
Валерий Овчинников о товарищеских матчах сборной: «У игроков основы уже есть психологическая усталость. У тех, кто еще не выступал, будет желание проявить себя»
сегодня, 07:26
Орлов о Черчесове: «В «Ахмате» доказал, что он тренер. Мог бы вести команду с большими задачами и хорошим бюджетом. К Карпину у меня сдержанное отношение»
сегодня, 07:12
Ганцко признан лучшим игроком Словакии 2025 года
сегодня, 06:54Фото
Ширер о нестабильности «Ливерпуля»: «Как они могут так включаться против «Галатасарая» – интенсивность, энергия, темп – и не показывать того же в АПЛ?»
сегодня, 06:00
Рекомендуем