Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»

Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: Игорьку надо заканчивать.

Владимир Пономарев считает, что 39-летнему вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву пора заканчивать карьеру.

«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Все с возрастом проходит.

Надо уступать место молодым и уходить на хорошей ноте. Иначе сейчас у нас оборона слабенькая, а такие ошибки, когда мяч за шиворот залетает, для вратаря такого уровня недопустимы. Тороп сможет его заменить — и на выходах играет хорошо, и смелый, реакция другая. Реакцию не восстановишь», — сказал экс-защитник ЦСКА.