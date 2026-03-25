  Шамиль Газизов: «То, что судейство не ахти, всем давно понятно. Самое важное, чтобы эти ошибки не повторялись»
Шамиль Газизов: «То, что судейство не ахти, всем давно понятно. Самое важное, чтобы эти ошибки не повторялись»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судействе в российском футболе.

«Посмотрим, что дальше будет с этими арбитрами, какие действия будут. Это важный фактор для будущего, чтобы не было таких ошибок не только с нами, но и с другими командами. То, что это была ошибка из ряда вон выходящая, всем было ясно. Что делать РФС с Кукуяном? Я не могу давать советы. Но то, что он не футбол смотрит, а другое, – это явно по этому эпизоду. 

Не хотел бы сейчас педалировать, стало ли нам легче после таких слов Мажича или нет. Самое важное, чтобы эти ошибки не повторялись. Остальное... Это уже прошло. Желательно, чтобы арбитры были более компетентны. 

Не сказать, что тут один Мажич виноват или еще кто-то. Это, наверное, какие-то общие моменты. Но то, что судейство не ахти, всем давно понятно», – сказал Газизов.

Будут, зенит же надо тащить за уши . Зенит не может- судья поможет
Шамиль! Прекращайте смуту наводить! Юбилей же!!!
Ошибки закончатся когда закончатся деньги у заинтересованных лиц в Лахте.
Чтобы такое не повторялось, надо Кукуяна и всю камарилью, сидевших на ВАРе, прогнать на полиграфе или выгнать сразу, тогда и другие задумаются.
Следующими пойдут Мажич и Дюков, при бездействии которых это творится.
С надеждой на систему без ошибок.
