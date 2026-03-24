Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии.  

Первым вице-капитаном будет Отар Китеишвили («Штурм»), вторым вице-капитаном – Отар Какабадзе («Краковия»).

Ранее Кварацхелия трижды выводил сборную Грузии на поле с капитанской повязкой. Прежний капитан Гурам Кашия («Слован») завершит карьеру в сборной в июне.

Сборная Грузии сыграет товарищеский матч с командой Израиля 26 марта.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт сборной Грузии
Стоят три грузина,-у всех лакированные туфли,спортивные штаны,и дубленки. Кто из них главный?

тот у кого дублёнка заправлена в трико
Поскольку матч таки с Израилем, соответствующий анедот:
- Мама, я все скушал!
- Вот поэтому, сынок, мы с папой и хотим, чтоб ты уже жил отдельно.
Хвичу любим - Грузию и грузин не очень ))
Как в анекдоте про других участников матча :
- Вано , помидоры любишь ?
- Кушать люблю , а так не очень !
Капитан Джорджия! Генацвале!
