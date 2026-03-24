Атакующий полузащитник «ПСЖ » Хвича Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии.

Первым вице-капитаном будет Отар Китеишвили («Штурм»), вторым вице-капитаном – Отар Какабадзе («Краковия»).

Ранее Кварацхелия трижды выводил сборную Грузии на поле с капитанской повязкой. Прежний капитан Гурам Кашия («Слован») завершит карьеру в сборной в июне.

Сборная Грузии сыграет товарищеский матч с командой Израиля 26 марта.