Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»

Моссаковский ответил Гаджиеву на слова про Уткина.

Комментатор «Матч ТВ » Михаил Моссаковский отреагировал на слова президента медиафутбольного клуба Fight Nights Камила Гаджиева про умершего спортивного журналиста Василия Уткина .

Гаджиев, говоря о конфликте с Уткиным, в результате которого он дал Василию пощечину, заявил : «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил».

«Как некрасиво, Камил Гаджиев . И про «говно», и про «один день в трезвом уме».

Как некрасиво. Особенно, если тема закрыта и пожали руки. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить», – написал Моссаковский.

