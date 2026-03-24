Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на слова президента медиафутбольного клуба Fight Nights Камила Гаджиева про умершего спортивного журналиста Василия Уткина.
Гаджиев, говоря о конфликте с Уткиным, в результате которого он дал Василию пощечину, заявил: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил».
«Как некрасиво, Камил Гаджиев. И про «говно», и про «один день в трезвом уме».
Как некрасиво. Особенно, если тема закрыта и пожали руки. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить», – написал Моссаковский.
И у него другие забавы
И, вот это - да я бы ему, да с ноги.., что то по типу славы Герострата.
