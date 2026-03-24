  • Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на слова президента медиафутбольного клуба Fight Nights Камила Гаджиева про умершего спортивного журналиста Василия Уткина.

Гаджиев, говоря о конфликте с Уткиным, в результате которого он дал Василию пощечину, заявил: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил».

«Как некрасиво, Камил Гаджиев. И про «говно», и про «один день в трезвом уме».

Как некрасиво. Особенно, если тема закрыта и пожали руки. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить», – написал Моссаковский.

Матч памяти Уткина – каким он получился? Фанаты кричали любимые цитаты, Генич забил

«Вася, с днем рождения!» Моссаковский забил буллит за «Эгриси» и посвятил гол Уткину

Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Моссаковскому респект, все правильно сказал горному ослу, которому немало прилетало по голове
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Гаджиев в футболе только один ))
И у него другие забавы
Нашелся-таки мужчина среди друзей Васи. Молодец.
Эволюция неравномерна. Все эти гаджиевы должны ещё в пещере сидеть с палкой
в .опе
и он прав. и Вася покойный тоже был прав. Фуфломёт и есть
В. Уткина все прекрасно знали и помнят. Кто такой Камила Гаджиев... загадка..
И, вот это - да я бы ему, да с ноги.., что то по типу славы Герострата.
Емеля хорош!
Александр Емельяненко о Гаджиеве: ему нужно отквакаться, он несет всякую чушь
существо натурально бахвалится пощёчинами. дал пощёчину человеку. теперь всю жизнь бегает тявкает. Камилгаджиев - это какой-то аппарат по раздаче пощёчин? в чём прикол его рекламировать-то весь вечер? кто это вообще такой и откуда?
Гаджиеву можно только посочувствовать: человек родился кaрликoм и xaчoм, куча комплексов
В футболе есть только один Гаджиев. И точно не этот Гаджиев.
