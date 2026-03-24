Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»

Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов.

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в тренерский штаб основной команды армейцев, сообщает инсайдер Иван Карпов .

В среду Фабио Челестини представит 39-летнего специалиста команде.

«Дмитрий будет проводником для русских (особенно молодых) к пониманию требований главного тренера.

Он работает в системе клуба с 2019-го года. Через него прошли Кисляк , Глебов , Бандикян, Абдулкадыров (в «Ахмате »), Рядно (в «Балтике») и другие юниоры», – пишет Карпов.