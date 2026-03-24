Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов.
Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов войдет в тренерский штаб основной команды армейцев, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В среду Фабио Челестини представит 39-летнего специалиста команде.
«Дмитрий будет проводником для русских (особенно молодых) к пониманию требований главного тренера.
Он работает в системе клуба с 2019-го года. Через него прошли Кисляк, Глебов, Бандикян, Абдулкадыров (в «Ахмате»), Рядно (в «Балтике») и другие юниоры», – пишет Карпов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
6 комментариев
походу примет команду по окончанию сезона
Классный тренер, интервью с ним смотрел, очень живой!
У Игдисамова даже тега нет на спортсе., Человек уже давно в футболе
Раньше требовался проводник тренерских идей для иностранцев, а теперь "вот оно чё, Михалыч"
дык там проводник для бразильцев нужен, а не для русских ! вот они похоже вообще не понимают ,что им делать на поле.
