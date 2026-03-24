«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные

«Барселона » в целях безопасности внедрит новые меры при пользовании абонементами и продаже билетов начиная с первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико ».

Как сообщает Mundo Deportivo, передача абонементов будет заблокирована за 24 часа до матча. Кроме того, все покупатели билетов обязаны вводить персональные данные минимум за 24 часа до начала матча.

Также изменены сроки подтверждения посещения стадиона – за 96-48 часов до матча. Если оно сделано вне установленного срока, клуб не может гарантировать предоставление места.

Напомним, что 4 апреля «Барса» сыграет в гостях с «Атлетико» в рамках Ла Лиги, 8-го – примет мадридцев в ЛЧ, а 14-го на выезде проведет с «матрасниками» ответный матч еврокубка.