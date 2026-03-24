4

«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные

«Барселона» ужесточила правила пользования абонементами.

«Барселона» в целях безопасности внедрит новые меры при пользовании абонементами и продаже билетов начиная с первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». 

Как сообщает Mundo Deportivo, передача абонементов будет заблокирована за 24 часа до матча. Кроме того, все покупатели билетов обязаны вводить персональные данные минимум за 24 часа до начала матча.

Также изменены сроки подтверждения посещения стадиона – за 96-48 часов до матча. Если оно сделано вне установленного срока, клуб не может гарантировать предоставление места.

Напомним, что 4 апреля «Барса» сыграет в гостях с «Атлетико» в рамках Ла Лиги, 8-го – примет мадридцев в ЛЧ, а 14-го на выезде проведет с «матрасниками» ответный матч еврокубка.

Кто выиграет ЛЧ?51440 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Надо сделать ещё фан-айди и госуслуги
Ответ Evgen_Hazard
Надо сделать ещё фан-айди и госуслуги
Без мессенджера Мах скоро тоже пускать не будут))
Правильно, а то будут опять два матча в гостях играть
"покупателей обяжут вводить личные данные"
только это было обязательно всегда, по крайней мере в прошлом сезоне уже точно надо было. просто лично у меня только 1 раз проверяли данные билета с моим ID, на матче с Интером в ЛЧ, на других матчах ни разу не проверяли
