Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»

Агент Салаха: мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне.

Рами Аббас, агент Мохамеда Салаха , высказался о будущем футболиста после объявления об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто этого не знает», – заявил Аббас.

Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу