Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»

Абаскаль: больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ.

Бывший главный тренер московского «Спартака » Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться к работе в российской Премьер-лиге.

Сегодня стало известно об уходе испанца с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис ».

«Я достиг с «Атлетико» взаимовыгодного соглашения, поскольку решил не продолжать сотрудничество с ними в следующем сезоне.

Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ и получить возможность снова тренировать в России», – сказал Абаскаль.

