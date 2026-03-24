Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться к работе в российской Премьер-лиге.
Сегодня стало известно об уходе испанца с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис».
«Я достиг с «Атлетико» взаимовыгодного соглашения, поскольку решил не продолжать сотрудничество с ними в следующем сезоне.
Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ и получить возможность снова тренировать в России», – сказал Абаскаль.
Мостовой об увольнении Абаскаля: «Главное, чтобы он в «Спартак» опять не вошел!»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
