Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу

Салах уйдет из «Ливерпуля» бесплатно.

Мохамед Салах покинет «Ливерпуль » на правах свободного агента летом, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Стороны достигли соглашения о расторжении контракта, рассчитанного до 2027 года.

Ранее клуб аналогичным образом отпустил Юргена Клоппа – немецкий тренер ушел в 2024 году при контракте до 2026-го.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает , что «Ливерпуль» принял желание Салаха начать новую главу в карьере после того, как он сотворил историю в Англии.

Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»