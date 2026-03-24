Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
Салах уйдет из «Ливерпуля» бесплатно.
Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента летом, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Стороны достигли соглашения о расторжении контракта, рассчитанного до 2027 года.
Ранее клуб аналогичным образом отпустил Юргена Клоппа – немецкий тренер ушел в 2024 году при контракте до 2026-го.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ливерпуль» принял желание Салаха начать новую главу в карьере после того, как он сотворил историю в Англии.
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Молодцы, что разрулили, и он уйдёт с почестями и без скандалов. Это прямо очень хорошо.