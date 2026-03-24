  • Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу

Салах уйдет из «Ливерпуля» бесплатно.

Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента летом, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Стороны достигли соглашения о расторжении контракта, рассчитанного до 2027 года.  

Ранее клуб аналогичным образом отпустил Юргена Клоппа – немецкий тренер ушел в 2024 году при контракте до 2026-го.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ливерпуль» принял желание Салаха начать новую главу в карьере после того, как он сотворил историю в Англии.

Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»

Кто выиграет ЛЧ?51109 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Достойно. Лучше договориттся и разойтись миром чем судиться и воевать..
Вот бы ещё кто нибудь так ушёл
Ответ Aleksey Novikov
Вот бы ещё кто нибудь так ушёл
Не, этот точно так не уйдет
Ответ Aleksey Novikov
Вот бы ещё кто нибудь так ушёл
Не, этот точно так не уйдет
Красавчик!
Молодцы, что разрулили, и он уйдёт с почестями и без скандалов. Это прямо очень хорошо.
Привет, саудовская Про-лига! Правда, если Трамп угомонится.
Ответ marco -81
Привет, саудовская Про-лига! Правда, если Трамп угомонится.
Трамп молодец. Гоняет террористов по всему миру
Ответ фаил маил
Трамп молодец. Гоняет террористов по всему миру
Избавляется так сказать от конкурентов.
А могли летом продать в Аравию за норм сумму.
Наконец-то сможет перейти в Терек
Ну 33 лет Мохаммеду, может в Серию А вернутся, рано ему в СА
Ответ Aidos9419
Ну 33 лет Мохаммеду, может в Серию А вернутся, рано ему в СА
Это в Серию А ему рано, поиграть лет 5-7 в КСА, а в 40 поедет в Италию для новой главы в своей карьере
Ещё бы не было того демарша зимой, то вообще бы красиво было.
пипец, не понял, это Салах так клубу отплатил? не дал вообще заработать, а хоть за сколько его нельзя что-ли было продать?
А почему бесплатно? И причём тут Клопп?
Материалы по теме
«Ливерпуль» об уходе Салаха летом: «Один из величайших игроков в нашей истории из уважения к фанатам решил как можно раньше сообщить об этом, чтобы его будущее было прозрачным»
сегодня, 19:02
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»
сегодня, 19:01
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
12 минут назад
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
23 минуты назад
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
26 минут назад
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
сегодня, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
сегодня, 20:00Тесты и игры
Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»
сегодня, 19:55
Холанд о покупке книги за 1,3 млн крон для родного муниципалитета в Норвегии: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест»
сегодня, 19:34
Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки
сегодня, 19:24
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»
сегодня, 19:01
«Как «Реал» мог закончить матч с двумя фолами? Расскажем». «Атлетико» выложил эпизоды дерби, включая стык Карвахаля с Льоренте, падение Винисиуса и толчок Лукмана Рюдигером
сегодня, 19:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
36 минут назад
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
47 минут назад
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
сегодня, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
сегодня, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
сегодня, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
сегодня, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
сегодня, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
сегодня, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
сегодня, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
сегодня, 17:13
Рекомендуем