Холанд о покупке книги за 1,3 млн крон для родного муниципалитета в Норвегии: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест»

Холанд высказался о покупке самой дорогой книги в Норвегии.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд объяснил причины покупки книги, изданной в 1594 году, за 1,3 млн крон (130 тысяч долларов). Форвард подарил ее родному муниципалитету.

«Я никогда не был большим любителем чтения, но хочу, чтобы книга всегда лежала открытой, чтобы можно было читать о тех, кто родом из моих мест – из Брюне и региона Эйерен.

Я живу своей мечтой, но, к сожалению, она доступна немногим. Я видел, как книги дают гораздо большему числу людей возможность мечтать и воплощать свои мечты», – сказал Холанд.