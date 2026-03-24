Холанд о покупке книги за 1,3 млн крон для родного муниципалитета в Норвегии: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест»
Холанд высказался о покупке самой дорогой книги в Норвегии.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объяснил причины покупки книги, изданной в 1594 году, за 1,3 млн крон (130 тысяч долларов). Форвард подарил ее родному муниципалитету.
«Я никогда не был большим любителем чтения, но хочу, чтобы книга всегда лежала открытой, чтобы можно было читать о тех, кто родом из моих мест – из Брюне и региона Эйерен.
Я живу своей мечтой, но, к сожалению, она доступна немногим. Я видел, как книги дают гораздо большему числу людей возможность мечтать и воплощать свои мечты», – сказал Холанд.
Кто выиграет ЛЧ?51475 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NRK
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Элита и селебрити, если интересуются футболом, все сплошь болеют за спартаки и зениты, нет практически никого, кроме Галицкого и Басты, кто болел бы за команды из своего родного города. Живут все в Москве/Питере, умирают там же.
На контрасте, например, англичане. Шон Бин болеет за Шеффилд Юнайтед, принц Уильям - за Астон Виллу, Роберт Плант - за Вулвз, братья Галлахеры - Манчестер Сити (еще до шейхов), Патрик Стюарт - за Хаддерсфилд (это как если бы Бодров-старший топил за СКА Хабаровск).
настолько любить команду и ниспустить всю историю под хвост Егоровым, Литвинам и ко…платоническая любовь😶