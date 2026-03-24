  • Холанд о покупке книги за 1,3 млн крон для родного муниципалитета в Норвегии: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест»
20

Холанд высказался о покупке самой дорогой книги в Норвегии.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объяснил причины покупки книги, изданной в 1594 году, за 1,3 млн крон (130 тысяч долларов). Форвард подарил ее родному муниципалитету. 

«Я никогда не был большим любителем чтения, но хочу, чтобы книга всегда лежала открытой, чтобы можно было читать о тех, кто родом из моих мест – из Брюне и региона Эйерен.

Я живу своей мечтой, но, к сожалению, она доступна немногим. Я видел, как книги дают гораздо большему числу людей возможность мечтать и воплощать свои мечты», – сказал Холанд.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NRK
Задабривает пращуров, чтобы борода выросла
Сначала подумал, почему он именно книгу купил и пожертвовал. А потом задумался, на что ещё Холанд мог сделать пожертвование в такой стране как Норвегия? Там современные школы и больницы уже и так построены)
Ответ pit4er
Иди навали себе в раковину, тут то зачем твое говно нужно?
Ответ Газпром любит нас!
Не отрываясь от просмотра Соловьева написал?
Локальный патриотизм - это, кстати, то, что практически начисто отсутствует у русских. Большой патриотизм, "за Россию", - есть, а малого - нет. Смотришь матчи - берут российский флаг и посередине пишут "Тагил" или "Череповец" (т.е. не знают/не уважают флаг своего города или региона). Исключение - Татарстан и Кавказ разве что, эти иногда машут своими флагами.
Элита и селебрити, если интересуются футболом, все сплошь болеют за спартаки и зениты, нет практически никого, кроме Галицкого и Басты, кто болел бы за команды из своего родного города. Живут все в Москве/Питере, умирают там же.

На контрасте, например, англичане. Шон Бин болеет за Шеффилд Юнайтед, принц Уильям - за Астон Виллу, Роберт Плант - за Вулвз, братья Галлахеры - Манчестер Сити (еще до шейхов), Патрик Стюарт - за Хаддерсфилд (это как если бы Бодров-старший топил за СКА Хабаровск).
Ответ Кенигсбергер
все верно, но пример Басты просто вон.
настолько любить команду и ниспустить всю историю под хвост Егоровым, Литвинам и ко…платоническая любовь😶
Ответ Хиранука Мошковски
Ну в принципе и пример Галицкого не лучший. Город он, безусловно, любит, но на Кубань (старый городской клуб с историей) ему плевать, проще создать свой новый с нуля.
Ответ Владимир Владимирович
130000 долларов - это почти 4 миллиона рублей? Ты из 2013-ого пишешь?
