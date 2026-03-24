  • «Барса» предпочла бы расстаться с Торресом, а не Левандовским. Клуб выслушает предложения по испанцу (ESPN)
«Барселона» рассматривает уход Феррана Торреса.

«Барселона» оценивает варианты перестройки атакующей линии этим летом, которая может включать рассмотрение предложений по Феррану Торресу и подписание одного-двух новых нападающих.

По информации ESPN, каталонский клуб предпочел бы расстаться с Ферраном, а не с Робертом Левандовским, поскольку это последнее лето, когда можно выручить средства за игрока сборной Испании. Контракт Торреса рассчитан до 2027 года. 

Контракт Левандовского истекает этим летом, однако президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее выразил желание продлить соглашение с 37-летним нападающим.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Ферран в Барсе иногда просто вредительством занимается. Ухитряется не забивать там, где это вроде и невозможно сделать. Ну нельзя запарывать столько моментов, созданных усилиями других.
Левандовски в этом сезоне запарывает не меньше но при этом ещё и гораздо менее подвижный. В следующем сезоне его едва будет хватать больше чем на один тайм, да и то если ускоряться не будет.
А Лёва разве не этим же занят. Ферран в первой части сезона играл хорошо, хорошо открывался, хорошо взаимодействовал с партнерами, хорошо прессинговал, да и забивал регулярно. Но в последние месяцы у него большой спад во всём наметился. Левандовский же вообще на своей отдельной волне играет. Молодежь двигается, играет в стеночки, рывки, открывания, быстрый пас, на этом фоне он как мужик в туфлях, вышедший во двор
Абсолютно правильно. Если, конечно, когонибудь купят вместо. Лёва на банку ещё сгодится, может. А вот ферран просто не уровень барсы. Столько запоротых 100%ных моментов наверное ни у кого на топ уровне не было. Да и тактически он туповат и медленный.
А Лёва прям нихера ракета 🚀
Торрес просто моменты порет, а в скорости и прессинге он явно полезнее поляка
Есть статистика которая показывает, что Левандовски прессингует ЗНАЧИТЕЛЬНО больше Феррана.

Это из разряда «Родриго трудолюбивый игрок», а на деле…
Ферран неплохой игрок для скамейки.
Ну до уровня лучшего российского футболиста (по мнению его агента Леонида Гольдмана) в Адане Демирспор явно не дотягивает☝️
сколько бы не списывали Левандовского а свои мячей 15 он забьет, топ нападающий таких не много
15 в этом сезоне забил и Ферран)
С такой реализацией я бы тоже расстался с ещё молодым Ферраном, чем с опытным, но по-прежнему продуктивным Левой, есть ощущение, что испанец не исправим, также и будет с завидной регулярностью пороть голевые моменты создаваемые партнерами!
Продуктивный Левандовский реализует хуже Торреса в этом сезоне.

https://understat.com/team/Barcelona/2025

В прошлом сезоне, кстати, тоже, но тогда в пользу Левандовского было то, что у него было больше моментов. Но сейчас и этого нет.
Сбагрить надо Леву. Он столько же порит как и Фернан .
Оба трое не сильно соответствуют уровню 9ки Барселоны. Роберт в силу возраста, а Торрес в силу КПД.
Увы, при лучших краях планеты в центре нападения у "Барсы" беда. Хотя я безмерно уважаю Левандовски, но возраст не обманешь. А Ферран трудяга и боец, но этого мало для того, чтобы бороться за ЛЧ. Опять не хватит в этом сезоне чего-то. Про оборону молчу, Флик и не собирается уходить от высокой линии, которая валится в каждом матче.
логика Лапорты простая - за Феррана ещё можно денег получить, а за Лёву уже нет
а так обласкивали то
