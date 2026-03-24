«Барса» предпочла бы расстаться с Торресом, а не Левандовским. Клуб выслушает предложения по испанцу (ESPN)

«Барселона» рассматривает уход Феррана Торреса.

«Барселона » оценивает варианты перестройки атакующей линии этим летом, которая может включать рассмотрение предложений по Феррану Торресу и подписание одного-двух новых нападающих.

По информации ESPN, каталонский клуб предпочел бы расстаться с Ферраном, а не с Робертом Левандовским, поскольку это последнее лето, когда можно выручить средства за игрока сборной Испании . Контракт Торреса рассчитан до 2027 года.

Контракт Левандовского истекает этим летом, однако президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее выразил желание продлить соглашение с 37-летним нападающим.