«Барса» предпочла бы расстаться с Торресом, а не Левандовским. Клуб выслушает предложения по испанцу (ESPN)
«Барселона» рассматривает уход Феррана Торреса.
«Барселона» оценивает варианты перестройки атакующей линии этим летом, которая может включать рассмотрение предложений по Феррану Торресу и подписание одного-двух новых нападающих.
По информации ESPN, каталонский клуб предпочел бы расстаться с Ферраном, а не с Робертом Левандовским, поскольку это последнее лето, когда можно выручить средства за игрока сборной Испании. Контракт Торреса рассчитан до 2027 года.
Контракт Левандовского истекает этим летом, однако президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее выразил желание продлить соглашение с 37-летним нападающим.
Кто выиграет ЛЧ?51094 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Торрес просто моменты порет, а в скорости и прессинге он явно полезнее поляка
Это из разряда «Родриго трудолюбивый игрок», а на деле…
https://understat.com/team/Barcelona/2025
В прошлом сезоне, кстати, тоже, но тогда в пользу Левандовского было то, что у него было больше моментов. Но сейчас и этого нет.