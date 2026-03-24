  • «Ливерпуль» об уходе Салаха летом: «Один из величайших игроков в нашей истории из уважения к фанатам решил как можно раньше сообщить об этом, чтобы его будущее было прозрачным»
«Ливерпуль» подтвердил уход Салаха в конце сезона.

«Ливерпуль» объявил об уходе Мохамеда Салаха по окончании сезона-2025/26.

Ранее об этом сообщил сам футболист. 

«Салах выразил желание как можно раньше сообщить об этом болельщикам, чтобы обеспечить прозрачность относительно своего будущего – из уважения и благодарности к ним.

Перешедший из «Ромы» летом 2017 года, футболист с номером 11 прочно утвердился как один из величайших игроков в истории «Ливерпуля», помог клубу завоевать два титула АПЛ, выиграть Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги, а также Суперкубок Англии.

Его 255 голов в 435 матчах на данный момент позволяют египтянину занимать третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Кроме того, он четыре раза выигрывал «Золотую бутсу» Премьер-лиги и получил множество индивидуальных наград.

Несмотря на это, до конца текущего сезона еще много времени, и Салах полностью сосредоточен на том, чтобы добиться максимально возможного результата для «Ливерпуля». Поэтому время в полной мере отметить его наследие и достижения наступит позже, когда он попрощается с «Энфилдом», – говорится в сообщении «Ливерпуля». 

Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона

По мне Салах однозначно в символической сборной АПЛ из 11 человек с самого его начала, с 90-х короче. 255 голов и 140 пасов для игрока чьё амплуа не нападающий, выдающийся результат, ровно за 9 годков!
Спасибо большое за всё. Но уже действительно пора идти дальше. Удачи
На год опоздал, но всё равно легенда.
Ответ Amalfitano
На год опоздал, но всё равно легенда.
Тоже хотел это написать, надо было отпускать его
Великий фараон навсегда вписал себя в историю Ливерпуля, да и всей АПЛ!
Хорошее, взвешенное решение. И правильно, что объявил не в последний момент. Не как Трент, который какими-то полунамекам подмигивал, уйду-не уйду
Шпилька в сторону ТАА)
Материалы по теме
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»
вчера, 19:01
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут
вчера, 22:40
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
вчера, 22:02
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
вчера, 21:47
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
вчера, 21:22Фото
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
вчера, 21:04
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
вчера, 20:53
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
вчера, 20:50
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
вчера, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
вчера, 20:00Тесты и игры
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
вчера, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
вчера, 20:40
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
вчера, 20:29
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
вчера, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
вчера, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
вчера, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
вчера, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
вчера, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
вчера, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
вчера, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
вчера, 17:13
Рекомендуем