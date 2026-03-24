«Ливерпуль» об уходе Салаха летом: «Один из величайших игроков в нашей истории из уважения к фанатам решил как можно раньше сообщить об этом, чтобы его будущее было прозрачным»
«Ливерпуль» объявил об уходе Мохамеда Салаха по окончании сезона-2025/26.
Ранее об этом сообщил сам футболист.
«Салах выразил желание как можно раньше сообщить об этом болельщикам, чтобы обеспечить прозрачность относительно своего будущего – из уважения и благодарности к ним.
Перешедший из «Ромы» летом 2017 года, футболист с номером 11 прочно утвердился как один из величайших игроков в истории «Ливерпуля», помог клубу завоевать два титула АПЛ, выиграть Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги, а также Суперкубок Англии.
Его 255 голов в 435 матчах на данный момент позволяют египтянину занимать третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Кроме того, он четыре раза выигрывал «Золотую бутсу» Премьер-лиги и получил множество индивидуальных наград.
Несмотря на это, до конца текущего сезона еще много времени, и Салах полностью сосредоточен на том, чтобы добиться максимально возможного результата для «Ливерпуля». Поэтому время в полной мере отметить его наследие и достижения наступит позже, когда он попрощается с «Энфилдом», – говорится в сообщении «Ливерпуля».