  • Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки
Форвард Килиан Мбаппе играл с травмой из-за ошибки медицинского штаба «Реала». 

Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале. Вчера Мбаппе объявил, что полностью восстановился.

Сообщалось, что изначально в «Реале» обследовали не то колено. 

The Athletic подтверждает, что мадридский клуб по ошибке провел магнитно-резонансную томографию не той ноги. Из-за этого врачи не обнаружили проблем, и Мбаппе принял участие в трех матчах, прежде чем ошибку заметили и исправили. 

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают что Килиан продолжал играть, несмотря на признаки воспаления левого колена.

Последующее сканирование показало надрыв задней крестообразной связки колена, и 31 декабря «Мадрид» опубликовал медицинское заключение, описав характер повреждения в общих чертах – как «растяжение связок колена».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Звучит смешно. Но сам Мбаппе не мог сказать, что у него болит другое колено?
Так может он и не против был играть. всё-таки хотел рекорд побить
Стеснялся.
В таком большом клубе такой слабый мед. штаб,как такое возможно
Основная часть бюджета заложена на судейский корпус:)
Увы, возможно. В таких больших клубах тоже работают люди. Мы часто переоцениваем профессиональные навыки людей даже такой профессии как врачи.
Зато здоровая нога будет еще здоровее
Как вообще возможно так ошибиться, по снимку же видно какое колено левое, а какое правое
Ну хз, у Соболева два левых похоже
У Соболева +плавники)
В Реале расизм что ли царит, что темнокожему нельзя слово сказать?) Ладно ещё специалисты обследовали не то колено, но Мбаппе то как этого не заметил?
Мбаппе было некогда, он за рекордом спешил🙃
А как такое можно заметить? Аппарат МРТ - это такая дура, куда человека целиком помещают.
Одну ногу в аппарат МРТ не засунешь, да и спросить можно было, какая нога болит😁
Бред какой-то, либо ему на оба колена делали мрт делали, либо он сам такой же недалекий. Ведь на ногу аппарат также одевают, неужели не понял что нога другая
Причем даже если оба, то один фиг надо смотреть их как в пример. Вообще это золотой стандарт. Грубо говоря на примере одного с другим. дичь это все. Я налажал кто диск смотрел. халтура
Просто погуглите, как аппарат МРТ выглядит и подобные вопросы отпадут))
Что за дичь)) Хоть кто то мрт делал ?) Ладно мбапе.. хотя надо быть ... что бы не понять какое колено делают, но врачи то) попахивает отмазонами. Вранье это все. Просто кто смотрел диск налажал , вот и все.
Килиан талончик в регистратуре не на ту дату взял.
Повторюсь, «Санаторий на ранчо»)
