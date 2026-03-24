Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки
Форвард Килиан Мбаппе играл с травмой из-за ошибки медицинского штаба «Реала».
Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале. Вчера Мбаппе объявил, что полностью восстановился.
Сообщалось, что изначально в «Реале» обследовали не то колено.
The Athletic подтверждает, что мадридский клуб по ошибке провел магнитно-резонансную томографию не той ноги. Из-за этого врачи не обнаружили проблем, и Мбаппе принял участие в трех матчах, прежде чем ошибку заметили и исправили.
Источники, знакомые с ситуацией, утверждают что Килиан продолжал играть, несмотря на признаки воспаления левого колена.
Последующее сканирование показало надрыв задней крестообразной связки колена, и 31 декабря «Мадрид» опубликовал медицинское заключение, описав характер повреждения в общих чертах – как «растяжение связок колена».