  • «Как «Реал» мог закончить матч с двумя фолами? Расскажем». «Атлетико» выложил эпизоды дерби, включая стык Карвахаля с Льоренте, падение Винисиуса и толчок Лукмана Рюдигером
«Атлетико» возмутился соотношением фолов в дерби с «Реалом».

«Атлетико» выразил недовольство судейством арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в дерби с «Реалом».

Команда Диего Симеоне уступила со счетом 2:3 в матче 29-го тура Ла Лиги. По ходу матча судья зафиксировал со стороны футболистов «Реала» лишь два нарушения правил – Тьяго Питарч получил желтую карточку за задержку руками Науэля Молины на 63-й минуте, а Федерико Вальверде – прямую красную на 77-й за удар сзади по ногам Алексу Баэне. При этом футболисты «Атлетико» нарушили правила 15 раз.

В соцсетях «Атлетико» выложил несколько видеофрагментов с моментами, в которых, по мнению клуба, судья должен был зафиксировать фолы игроков «Реала», включая падение Винисиуса Жуниора на 3-й минуте после контакта с Робеном Ле Норманом в штрафной «матрасников» и стык Дани Карвахаля и Маркоса Льоренте в штрафной «сливочных».

«После двух дней, в течение которых команда сосредоточила внимание на игре, которая сегодня была разобрана, у нас возникают сомнения: как дерби могло закончиться всего с двумя фолами [со стороны «Реала»]? Мы подробно расскажем вам об этом в нашем выпуске Tiempo de Revisión (испанская телепередача, в которой обсуждают судейские моменты – Спортс’‘).

Удар в прыжке. В этом не усмотрели нарушения.

Классический «нырок». Это тоже не нарушение.

«Меня будто поезд снес». Это не фол.

Толчок внутри штрафной. Тоже не фол.

Давай, давай. Фола тоже нет.

Мы надеемся, что у системы будет время проанализировать все эти эпизоды, и они избавят нас от сомнений. Спасибо за сотрудничество! Понятно, что мы не умеем этого делать», – говорится в сообщениях «Атлетико» в твиттере.

Скриншоты: x.com/Atleti

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
Ой, ну понятно что пересятина цветет и пахнет.
Про Рюдигера могли бы не выкладывать. Он вообще в другой вид спорта играет, типо тафгая в хоккее
Ну может тогда все таки нужна судейская реформа к которой который год уже призывает Мадрид?
А ой, точно. Нужно уважать судей, а то они снова заплачут на пресс конференции
Пенальти железобетонный на Льоренте. Реалу снова подсуживают?
Когда Реал Мадрид подавал жалобу на судей, представители клубов Ла Лиги (в частности Лапорта и руководство Атлетико) начали яро поддерживать и защищать арбитров. В комментариях можно было услышать про "Реаловское нытьë".

Но как только произошли ошибки в их сторону, то что мы видим по итогу - целые ветки жалоб и разбирательств. Куда же подевались эти защитники испанских судей? Быстро же они переобулись...

Кстати в половине из этих моментов не было фолов, в моменте с Симеоне Карвахаль даже не тронул аргнетинца. А в моменте с Лукманом он отдал пас и врезался в Карвахаля, с чего судья должен засчитывать за это фол?
