«Как «Реал» мог закончить матч с двумя фолами? Расскажем». «Атлетико» выложил эпизоды дерби, включая стык Карвахаля с Льоренте, падение Винисиуса и толчок Лукмана Рюдигером

«Атлетико» возмутился соотношением фолов в дерби с «Реалом».

«Атлетико» выразил недовольство судейством арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в дерби с «Реалом ».

Команда Диего Симеоне уступила со счетом 2:3 в матче 29-го тура Ла Лиги . По ходу матча судья зафиксировал со стороны футболистов «Реала» лишь два нарушения правил – Тьяго Питарч получил желтую карточку за задержку руками Науэля Молины на 63-й минуте, а Федерико Вальверде – прямую красную на 77-й за удар сзади по ногам Алексу Баэне. При этом футболисты «Атлетико» нарушили правила 15 раз.

В соцсетях «Атлетико» выложил несколько видеофрагментов с моментами, в которых, по мнению клуба, судья должен был зафиксировать фолы игроков «Реала», включая падение Винисиуса Жуниора на 3-й минуте после контакта с Робеном Ле Норманом в штрафной «матрасников» и стык Дани Карвахаля и Маркоса Льоренте в штрафной «сливочных».

«После двух дней, в течение которых команда сосредоточила внимание на игре, которая сегодня была разобрана, у нас возникают сомнения: как дерби могло закончиться всего с двумя фолами [со стороны «Реала»]? Мы подробно расскажем вам об этом в нашем выпуске Tiempo de Revisión (испанская телепередача, в которой обсуждают судейские моменты – Спортс’‘).

Удар в прыжке. В этом не усмотрели нарушения.

Классический «нырок». Это тоже не нарушение.

«Меня будто поезд снес» . Это не фол.

Толчок внутри штрафной. Тоже не фол.

Давай, давай. Фола тоже нет.

Мы надеемся, что у системы будет время проанализировать все эти эпизоды, и они избавят нас от сомнений. Спасибо за сотрудничество! Понятно, что мы не умеем этого делать», – говорится в сообщениях «Атлетико » в твиттере.

Скриншоты: x.com/Atleti