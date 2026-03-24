Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»

Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

Вингер Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

33-летний египтянин объявил о своем решении, опубликовав видеообращение в соцсетях.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе мерсисайдцев он забил 255 голов в 435 матчах и выиграл 9 трофеев, включая два чемпионства в АПЛ и Лигу чемпионов.

«Привет всем. К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я покинул «Ливерпуль» по окончании сезона.

Хочу начать с того, что, я не мог и представить, насколько сильно этот клуб, город, болельщики станут частью моей жизни.

«Ливерпуль» – это не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Я не могу объяснить словами тем, кто не является частью этого клуба.

Мы праздновали победы, завоевывали самые важные трофеи и боролись вместе в самые трудные периоды нашей жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто был частью клуба за то время, что я провел здесь, особенно своих партнеров по команде.

И для болельщиков: у меня нет слов, чтобы описать ту поддержку, которую вы мне оказывали в лучший период моей карьеры и в стояли за меня в трудные времена. Это то, чего я не забуду никогда.

Уходить никогда не бывает просто. Вы подарили мне лучшее время в жизни. Я всегда буду одним из вас, а этот клуб всегда будет домом для меня и моей семьи. Спасибо за все, потому что благодаря всем вам я никогда не буду один», – говорится в сообщении Мохамеда.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Мохамеда Салаха
Фараон навсегда в наших сердцах, YNWA
Я ему за многое благодарен(вклад в результаты клуба большие без сомнений), но то, что он выдал в этом сезоне мне никогда не понять и не простить до конца: в тяжелый момент для команды качать права и прилюдно обижаться, ставить себя выше команды. Рад, что он все-таки решил уходить и не мучать не себя, не клуб дальше - на этом спасибо за все.
Адекватный комментарий. Кто все эти минусы? Фаны арсенала?
Когда он приходил, никто даже представить себе не мог чего он достигнет. Легендарная карьера на Энфилде получилась.
Я вообще насколько помню, они больше Брандта хотели подписать, но по деньгам не договорились. Тогда вторым вариантом был Салах – взяли его. Если не путаю, то повезло Ливерпулю
Нужно было уходить в конце предыдущего сезона на коне победителем без скандалов и демонстраций. Подсмазал свой же уход.
Так и знал что сразу будет подобный коммент
Легенда! Спасибо за все. Но время настало, удачи!
Лучший футболист Ливерпуля в 21 веке.
Легенда и маэстро, одно из украшений АПЛ в прайме.
Нормально ты так по Джеррарду прошёлся
Египетская сила 💪🏻 вот и всё, славная охота была )) помню его еще времен Базеля 😀
Спасибо за всё, Египетский Король и удачи в дальнейшей карьере!

Приходил чёрной лошадкой, а уходит одним из величайших игроков Ливерпуля.
Сколько людей напишет про "славную охоту"?
Легенда АПЛ, а не только Ливерпуля
Игрок девяти сезонов
