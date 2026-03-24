CTA поддержал удаление Вальверде в матче с «Атлетико»: «Судья счел, что он ударил Баэну с чрезмерной силой и не мог сыграть в мяч»

В CTA поддержали удаление Вальверде в дерби.

В Техническом комитете судей (CTA) поддержали решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро об удалении полузащитника «Реала » Федерико Вальверде в матче с «Атлетико » в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне.

«Судья наказал его за это действие прямой красной карточкой, интерпретируя это как то, что он ударил соперника ногой, когда не мог сыграть в мяч, применив чрезмерную силу.

Судьи в комнате ВАР, просмотрев кадры с разных ракурсов и с разной скоростью воспроизведения, подтвердили, что точка соприкосновения, характер действия и сила соответствуют серьезному нарушению правил, и решили не вмешиваться, учитывая что в принятом в поле решении нет явной ошибки.

С точки зрения CTA, решения, принятые и в поле, и в комнате ВАР, были правильными», – заявили в комитете.

Ранее сообщалось , что «Реал» обжалует любую дисквалификацию Вальверде, хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч».