  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
CTA поддержал удаление Вальверде в матче с «Атлетико»: «Судья счел, что он ударил Баэну с чрезмерной силой и не мог сыграть в мяч»

В CTA поддержали удаление Вальверде в дерби.

В Техническом комитете судей (CTA) поддержали решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро об удалении полузащитника «Реала» Федерико Вальверде в матче с «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне.

«Судья наказал его за это действие прямой красной карточкой, интерпретируя это как то, что он ударил соперника ногой, когда не мог сыграть в мяч, применив чрезмерную силу.

Судьи в комнате ВАР, просмотрев кадры с разных ракурсов и с разной скоростью воспроизведения, подтвердили, что точка соприкосновения, характер действия и сила соответствуют серьезному нарушению правил, и решили не вмешиваться, учитывая что в принятом в поле решении нет явной ошибки.

С точки зрения CTA, решения, принятые и в поле, и в комнате ВАР, были правильными», – заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что «Реал» обжалует любую дисквалификацию Вальверде, хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч».

Кто выиграет ЛЧ?51106 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoФедерико Вальверде
logoЛа Лига
logoАлекс Баэна
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
Хосе Мунуэра Монтеро
видеоповторы
Федерация футбола Испании
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто-то верил что СТА отменит решение этого фаната Месси?
Ответ meringue
Так даже если бы случилось чудо и они бы признали ошибку, как было с удалением Хейсена в матче с Сосьедадом. Дисквалификацию бы также оставили по логике ведомой только федерацией.
Ответ Eldakovic4
Ну адекватный человек понимает что здесь и к чему).
Что в Испании, что в Англии, что в России, что в Италии (наверняка, в Германии и Франции тоже, но за ними меньше слежу) судейские комитеты оправдывают буквально 99,99% решений судей)
Ответ Игорь Новиков
Ппц, почти одно и то же написали одновременно😂
Ответ Денис Грибанов
Так это очевидно)
Как всегда до конца будут своих защищать, не признаются никогда в своей неправоте. Чего и следовало ожидать. Расходимся
Классика, что в рпл, что в Испании, что в Англии, комиссии никогда не признают ошибок судей. Хотя Мажич на днях вселил надежду.
Грязная Лига Негрейры
Ответ Rio (BLR)
Ну так не играйте в этой лиге, в чем проблема? Вон для вас специально есть израильская лига футбола, играйте там в свое удовольствие, никто вам кк не будет показывать))
Ответ LoCo.qwert
«Ну так не живите в этой стране. Вы что, хотите как в Париже?»
Ответ cektor
Заговор !!)))
Не заговор, но грубая ошибка, вот тут например жал жк

https://www.instagram.com/reel/DWNLvcqglRK/?igsh=ejZxcnF2enN6ency
Ответ cektor
Заговор будет, если вы Атлетико в ЛЧ не пройдёте ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
