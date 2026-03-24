  Нино о жизни после футбола: «Мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь»
Нино о жизни после футбола: «Мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь»

Защитник «Зенита» Нино рассказал о планах на жизнь после завершения карьеры и о желании стать пастором.

«Помню, что в какой-то период своей жизни сомневался, хочу ли быть футболистом. Но в тот момент я еще не знал, решусь ли выбрать профессию пастора.

Сегодня, когда думаю, чем займусь после завершения карьеры, конечно, рассматриваю вариант, что останусь в футболе и буду заниматься чем-то связанным с ним.

Но на самом деле мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь», – сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Зенита»
Как мы можем осуждать человека, чем он хочет заниматься после футбола! Это его личное дело, нравиться нам это или нет. Одно его желание освоить русский язык, уже вызывает уважение к нему. Дерзай Нино
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
А кто его осуждал тут вообще?
Ответ Спартак one love
Почитайте, в коментах ниже.
Будет изгонять бесов из жены Семака)
Ответ Winterburn
там нужен экзорцист на пару с психиатром
Ответ Winterburn
Как в Новом Завете?
Евангелие от Марка, Глава 5.
Очень интересный парень, судя по интервью, удачи ему в начинаниях!
Прочитал "паспортистом"))
Нино красавец лучше всех наших мостовых
Теперь у Семака он в старте навсегда
А он в курсе сколько лет надо на пастора учиться?
Комментарий удален модератором
Ответ Спартак one love
Придумал бы что-нибудь пооригинальнее... На этом уже плюсиков не заработаешь, а репутацию не слишком умного человека - запросто
Ответ SHUREPA
Комментарий скрыт
Прочитал стать паспортом
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Тоже самое кстати сначала 🤣
южноамериканцы очень набожны.
Нино о любимом русском писателе: «Толстой. Нравится, как он размышляет о бытии. У нас есть кое-что общее – жизнь, измененная верой. Его мысли близки к тому, во что я верю»
сегодня, 17:24
Нино о воспитании сына с синдромом Дауна: «Я понял, что если такова воля Господа для Антонио, то сделаю все, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь и видели любовь Бога»
21 марта, 17:55
