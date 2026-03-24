Нино о жизни после футбола: «Мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь»
Нино рассказал о желании стать пастором после футбола.
Защитник «Зенита» Нино рассказал о планах на жизнь после завершения карьеры и о желании стать пастором.
«Помню, что в какой-то период своей жизни сомневался, хочу ли быть футболистом. Но в тот момент я еще не знал, решусь ли выбрать профессию пастора.
Сегодня, когда думаю, чем займусь после завершения карьеры, конечно, рассматриваю вариант, что останусь в футболе и буду заниматься чем-то связанным с ним.
Но на самом деле мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь», – сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Зенита»
