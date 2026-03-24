Перес лично заинтересован в продлении контракта Винисиуса с «Реалом»
Глава «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продлении контракта с вингером Винисиусом Жуниором.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, президент «Реала» лично настаивал на продлении соглашения с бразильцем в течение нескольких месяцев. Перес хочет, чтобы Винисиус подписал новое соглашение как можно скорее, но окончательное решение остается за футболистом.
Действующий контракт 25-летнего вингера с «Реалом» истекает летом 2027 года.
В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.
Кто выиграет ЛЧ?50768 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если кому интересно, я лично не заинтересован в продлении Винисиуса контракта с Реалом
Не интересно, если честно)))
Я лично заинтересован в твоем мнении о продлении Винисиуса контракта с Реалом
Что и требовалось доказать, Перес любит Вини, как сына - не меньше))
а вместо лейки душа у него флажек, и он с ним пляшет от счастья?)
Перес это гнилой человек, у него к людям никакой эмпатии нет, злостный и мерзкий старик, он просто не хочет ухода Вини свободным агентом, т.к. репутация реала пострадает, вот и обхаживает его, не удивлюсь что дадут подписной бонус и зарплату как у Мбаппе:)
Если Перес в нём нуждается, я лично не против. Я зарплату ему не плачу.
Оставайся.. Но денег нет.. 🤣
Больной дед, Бэйла, Рамоса, Роналду, Касильяса и других отпускал или вышвыривал без сантиментов, а тут в капризного понтореза вцепился, любовь не иначе
Все вышеперечисленные внесли большой вклад в своё время. Но, никто не вечен под Луной….)
Он их вышвыривал, когда им было за 30 и их карьера на спад шла. Странно их с 25-летним Винисиусом сравнивать.
сочувствую болелам Реала.все таки закидоны Винисиуса бьют по репутации клуба.а так его лет 7 еще терпеть придется.можете забыть что он в ближайшие годы покинет Реал
Ещё б он свою личную ручную обезьянку отпустил, ага
Я его понимаю… когда говорит Винику забить парочку, он забивает. Ручной совсем.)
А если что,то еще Мбаппе есть..как вариант в атаке.
А кто-то сомневался?)
