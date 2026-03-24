Перес лично заинтересован в продлении контракта Винисиуса с «Реалом»

Глава «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продлении контракта с вингером Винисиусом Жуниором.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , президент «Реала » лично настаивал на продлении соглашения с бразильцем в течение нескольких месяцев. Перес хочет, чтобы Винисиус подписал новое соглашение как можно скорее, но окончательное решение остается за футболистом.

Действующий контракт 25-летнего вингера с «Реалом» истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.