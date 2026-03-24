Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
Луис Гарсия возглавил «Севилью».
«Севилья» объявила о назначении Луиса Гарсии на пост главного тренера.
Контракт с 53-летним испанцем рассчитан до 2027 года.
Ранее «Севилья» уволила Матиаса Альмейду, команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги и находится в 3 очках от зоны вылета.
Сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао хотел видеть Луиса Гарсию в роли тренера красно-белых, однако кандидатуру испанца не одобрило руководство московского клуба.
Гарсия ранее тренировал «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Мальорку», «Алавес» в Испании.
Фото: x.com/SevillaFC
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Севильи»
А, речь же про Спартак, тогда да, можно сравнивать.
Денисов вот только ещё бесит.