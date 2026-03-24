Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»

«Севилья » объявила о назначении Луиса Гарсии на пост главного тренера.

Контракт с 53-летним испанцем рассчитан до 2027 года.

Ранее «Севилья» уволила Матиаса Альмейду , команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги и находится в 3 очках от зоны вылета.

Сообщалось, что спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао хотел видеть Луиса Гарсию в роли тренера красно-белых, однако кандидатуру испанца не одобрило руководство московского клуба.

Гарсия ранее тренировал «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал», «Мальорку», «Алавес» в Испании.

