  Радимов о споре с Соболевым на ящик пива: «Его результативность начинает меня напрягать. Когда он «Динамо» забил, я воскликнул: «Нет, только не он!»
26

Радимов о споре с Соболевым на ящик пива: «Его результативность начинает меня напрягать. Когда он «Динамо» забил, я воскликнул: «Нет, только не он!»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о возросшей результативности Александра Соболева.

29-летний футболист забил 4 гола и отдал 1 результативный пас в 5 последних матчах за петербургскую команду. 

Ранее Соболев поспорил с Радимовым на ящик пива, что забьет 20 голов за сезон-2025/26. Сейчас на его счету 9 мячей. 

– Честно говоря, это все действительно начинает меня напрягать (смеется)! Я посчитал, что еще осталось восемь туров, плюс может быть еще и три кубковых матча. А забить ему надо еще 11 голов.

– Вроде не очень-то и много...

– Но и не мало! С другой стороны – а если дубль в каком-то матче...? Когда он «Динамо» гол забил, поймал себя на мысли, что болею за «Зенит», но воскликнул: «Нет, только не он!»

– Кстати, Соболев не только забил сам, но и отдал голевую передачу на Глушенкова. Получается, он чуть ли не каким-то системообразующим в атаке может стать.

– Пока что он этом давайте не будем, но Глушенкову он действительно отдал здорово, и там вообще вся комбинация в касание была разыграна как по нотам. Да и Расулов в воротах «Динамо» в этом моменте не выручил, кстати, как и в эпизоде с голом Джона Джона, – сказал Радимов. 

Соболев верит, что забьет еще 12 голов до конца сезона и выиграет спор у Радимова: «Написал Владу после «Спартака»: «Готовь пиво, я не остановлюсь»

Соболев:
- Если был бы ящик пива - Я б дельфином стал красивым!
А если б было море водкой - Влад бы стал подводной лодкой
Молодец!👍
Ну где 20 голов и где Соболев? Чего тут напрягаться то?
Ну так он в последних матчах повадился по голу в каждом забивать, а ему надо 11 голов за 11 матчей забить... в общем, пиво в опасности.
Он вроде бы забил в сезоне 6 (2 с пенальти), 6+11 не равно 20. Или я не так считаю?
Уже давно не видывал ящика пива. Зумеры наверное даже не понимают в чем прикол с ящиком. Теперь же все в плёнке и картоне
Ящик пива - это двадцать бутылок. ))
В нынешних реалиях 24.
Суперкомпьютер Opta, который подсчитывает шансы кандидатов на "Золотой мяч", тоже напрягся.
Отдал целую голевую передачу! Ну это точно системообразущий игрок.
Влад, выбирай пока закуску. Ну и сорт какой-нибудь похитрее, чтобы Саша его искать задолбался.
Влад! Думай о закуске к пиву!!! Сколько будет в ящике ерунда!
До конца карьеры 20 может и забьет
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут
10 минут назад
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
48 минут назад
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
сегодня, 21:47
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
сегодня, 21:22Фото
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
сегодня, 21:04
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
сегодня, 20:53
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
сегодня, 20:50
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
сегодня, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
сегодня, 20:00Тесты и игры
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
сегодня, 20:40
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
сегодня, 20:29
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
сегодня, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
сегодня, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
сегодня, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
сегодня, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
сегодня, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
сегодня, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
сегодня, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
сегодня, 17:13
Рекомендуем