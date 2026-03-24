Радимов о споре с Соболевым на ящик пива: «Его результативность начинает меня напрягать. Когда он «Динамо» забил, я воскликнул: «Нет, только не он!»

Радимов о споре с Соболевым: его результативность начинает меня напрягать.

Бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов высказался о возросшей результативности Александра Соболева .

29-летний футболист забил 4 гола и отдал 1 результативный пас в 5 последних матчах за петербургскую команду.

Ранее Соболев поспорил с Радимовым на ящик пива, что забьет 20 голов за сезон-2025/26. Сейчас на его счету 9 мячей.

– Честно говоря, это все действительно начинает меня напрягать (смеется)! Я посчитал, что еще осталось восемь туров, плюс может быть еще и три кубковых матча. А забить ему надо еще 11 голов.

– Вроде не очень-то и много...

– Но и не мало! С другой стороны – а если дубль в каком-то матче...? Когда он «Динамо » гол забил, поймал себя на мысли, что болею за «Зенит», но воскликнул: «Нет, только не он!»

– Кстати, Соболев не только забил сам, но и отдал голевую передачу на Глушенкова. Получается, он чуть ли не каким-то системообразующим в атаке может стать.

– Пока что он этом давайте не будем, но Глушенкову он действительно отдал здорово, и там вообще вся комбинация в касание была разыграна как по нотам. Да и Расулов в воротах «Динамо» в этом моменте не выручил, кстати, как и в эпизоде с голом Джона Джона, – сказал Радимов.

