Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде назвал Педри своим любимым футболистом.
«Педри – мой любимый игрок. Он просто великолепен. Честно говоря, он из тех, кто работает на другом уровне, даже на тренировках. У него врожденная техника, он [владеет] правой и левой ногой, может играть и справа, и слева, обладает невероятным умением читать игру.
Еще один очень недооцененный аспект, о котором, как я считаю, говорят недостаточно – это его игра в обороне. Педри постоянно убегает и отбирает мяч.… В прошлом году он отбирал мяч чаще всех в Европе.
Он пробегает около 12 километров за игру, вместе с этим он должен возвращать мяч, выводить команду в атаку, раздавать передачи и прорывать оборону соперника. Педри просто великолепен», – сказал Кунде.
