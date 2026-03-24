7

Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде назвал Педри своим любимым футболистом.

«Педри – мой любимый игрок. Он просто великолепен. Честно говоря, он из тех, кто работает на другом уровне, даже на тренировках. У него врожденная техника, он [владеет] правой и левой ногой, может играть и справа, и слева, обладает невероятным умением читать игру.

Еще один очень недооцененный аспект, о котором, как я считаю, говорят недостаточно – это его игра в обороне. Педри постоянно убегает и отбирает мяч.… В прошлом году он отбирал мяч чаще всех в Европе.

Он пробегает около 12 километров за игру, вместе с этим он должен возвращать мяч, выводить команду в атаку, раздавать передачи и прорывать оборону соперника. Педри просто великолепен», – сказал Кунде.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Педри основа всей игры Барселоны в центре поля, человек, который заменил Хави с Иньестой в одном лице, без него игра команды тускнеет и ей не хватает разнообразия! Педри умница и работяга каких мало, а ещё очень скромный и приятный парень судя по интервью! Поэтому полностью поддерживаю Кунде в его оценке)
Феномен
Золотой мяч пацану
Был бы у барсы нап, который поеимает что может педри - это было бы совсем другое кино. Лёва не того плана игрок, ферран просто не уровень ни в подыгрыше ни в скорости ни в реализации. Ольмо медленный как запор. Фермин может, но часто без башки от прилагаемых усилий. Раф и ямаль только.
Ответ fatei4
Ольмо неплох весьма, и не нападающий все же
И в подыгрыше, и вторым темпом поддерживает здорово
Новость про Педри, а Войда нету. Странно...
Педри это такой игрок, за которым не устаешь наблюдать. И заметьте, дело не в голах и ассистах. Просто него есть та магия, которая была у Иньесты, Зизу. Он с мячом на ты.
