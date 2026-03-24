  • Червиченко отказался покупать Вагнера Лава в «Спартак» в 2003-м: «Надо было заплатить 3 млн долларов и ждать полгода. Мы не хотели, ведь это риск. ЦСКА дал 5-6 млн и забрал его»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о том, почему в 2003 году отказался от покупки нападающего Вагнера Лава, который затем перешел в ЦСКА.

Сегодня 41-летний бразилец, выступающий за «Ретро» из 3-го дивизиона Бразилии, объявил в соцсетях, что завершает карьеру.

– В 2003-м, чтобы его подписать, надо было заплатить 3 млн долларов и ждать полгода, пока у него закончится сезон. ЦСКА дали тогда 5-6 млн и забрали Лава.

Мы не хотели ждать столько, ведь это риск. А что, если он ногу сломает за эти полгода? Тем более Бразилия – другой конец света.

А какое у меня может быть сожаление, что мы его не взяли? А вдруг, он у нас бы не заиграл? Не надо жалеть. Что сделано, то сделано.

Это самый сильный легионер в истории РПЛ?

– Не уверен. Тот же Малком, Халк, Витцель точно не хуже. Были игроки интереснее Вагнера в истории чемпионата. На фоне дефицита классных легионеров в те годы казалось, что Вагнер запредельного уровня. По нынешним реалиям я бы так не сказал, – сказал Червиченко. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Червиченко: Были игроки интереснее Вагнера. Например, Мукунку, Кебе, Йенчи, Тробок, Баги
Ответ Андрей Шульга
а главное - Саболч Шафарович Ладошкин!
Ответ Андрей Шульга
Овусу-абуае или как его там этого раннего Квинси
Зато Фло и Мукунку всех порвали.
Ахахаха, это классика )))
"Мы могли купить Роберто Карлоса, но сочли, что Грановский перспективнее" (с)
Ответ Изя Рабинович
Послушай, классик, он не говорил, что кто-то перспективнее. Он сказал, что Цска перебил его предложение.
Ответ Krakatuk70
никто ничего не перебивал, он прямым текстом говорит, что они захотели платить 3 и полгода ждать. ЦСКА заплатил больше не потому что перебил, а потому что не готов был ждать полгода. Червю не мешало вести переговоры в таком ключе
Червяк - он и в Африке червяк.
Ну какой Малком по сравнению с Вагнером
Ответ Спартак one love
Комментарий скрыт
Ответ Jovana Jovii
Что значит даже Халк? Он лучше Малком раз в 100, его реально легендой считать можно
По этому комментарию сразу становится понятен уровень руководителя!
Ну, с этим все логично фото посмотрите все на лице. Ушатал Спартак как мог…
Есть ли в истории футбола президент ФК хуже этого? Мне кажется, только Бартомеу может конкуренцию составить
Ответ DA
Бартомеу просто некомпетентный, а этот сознательно пилил бабло, вообще не обращая внимание на клуб
Слушайте, ну в Спартаке и Терри не заиграл, какие вопросы
Ответ Ебздрогыч
В том Спартаке действительно мог и не заиграть. Вопрос подбора партнеров. А мы бы не увидели первый кубок УЕФА практически наверняка без Вагнера
Ответ Рамис Гилязетдинов
По факту 100% да.....Если бы не Черви.....не пили бы пивас в 2005 году !!!!
Слава Богу, не взяли. Вагнера пронесло и ЦСКА тоже
