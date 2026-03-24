Червиченко отказался покупать Вагнера Лава в «Спартак» в 2003-м: «Надо было заплатить 3 млн долларов и ждать полгода. Мы не хотели, ведь это риск. ЦСКА дал 5-6 млн и забрал его»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о том, почему в 2003 году отказался от покупки нападающего Вагнера Лава, который затем перешел в ЦСКА.
Сегодня 41-летний бразилец, выступающий за «Ретро» из 3-го дивизиона Бразилии, объявил в соцсетях, что завершает карьеру.
– В 2003-м, чтобы его подписать, надо было заплатить 3 млн долларов и ждать полгода, пока у него закончится сезон. ЦСКА дали тогда 5-6 млн и забрали Лава.
Мы не хотели ждать столько, ведь это риск. А что, если он ногу сломает за эти полгода? Тем более Бразилия – другой конец света.
А какое у меня может быть сожаление, что мы его не взяли? А вдруг, он у нас бы не заиграл? Не надо жалеть. Что сделано, то сделано.
– Это самый сильный легионер в истории РПЛ?
– Не уверен. Тот же Малком, Халк, Витцель точно не хуже. Были игроки интереснее Вагнера в истории чемпионата. На фоне дефицита классных легионеров в те годы казалось, что Вагнер запредельного уровня. По нынешним реалиям я бы так не сказал, – сказал Червиченко.
"Мы могли купить Роберто Карлоса, но сочли, что Грановский перспективнее" (с)