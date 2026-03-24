Зико вызвал бы Неймара в сборную Бразилии: «То, что он делает, по-настоящему гениально. Бог заложил в него много хорошего. Но ему нужно стабильно играть»

Зико: то, что делает Неймар, по-настоящему гениально.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико высказался о том, следует ли вызывать Неймара в сборную Бразилии.

34-летний нападающий не был включен в окончательный состав команды Карло Анчелотти на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«Если бы он играл стабильно, я бы взял его. Но не думаю, что вызвал бы его на товарищеские матчи, тем более что ему не нужна проверка. Ему нужно стабильно играть.

Мало кто из умелых игроков обладает тем, что есть у него. И я всегда говорю, что в нем должна преобладать профессия футболиста, если он все еще хочет стать чемпионом мира. Бог заложил в него много хорошего. То, что он делает, по-настоящему гениально.

Я очень за него болею, он мне очень нравится. Все, что он выиграл, он выиграл благодаря футболу, поэтому его голова должна быть сосредоточена на футболе», – сказал Зико в интервью Basticast.