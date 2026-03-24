  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зико вызвал бы Неймара в сборную Бразилии: «То, что он делает, по-настоящему гениально. Бог заложил в него много хорошего. Но ему нужно стабильно играть»
20

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико высказался о том, следует ли вызывать Неймара в сборную Бразилии. 

34-летний нападающий не был включен в окончательный состав команды Карло Анчелотти на товарищеские матчи с Францией и Хорватией. 

«Если бы он играл стабильно, я бы взял его. Но не думаю, что вызвал бы его на товарищеские матчи, тем более что ему не нужна проверка. Ему нужно стабильно играть. 

Мало кто из умелых игроков обладает тем, что есть у него. И я всегда говорю, что в нем должна преобладать профессия футболиста, если он все еще хочет стать чемпионом мира. Бог заложил в него много хорошего. То, что он делает, по-настоящему гениально.

Я очень за него болею, он мне очень нравится. Все, что он выиграл, он выиграл благодаря футболу, поэтому его голова должна быть сосредоточена на футболе», – сказал Зико в интервью Basticast. 

Кто выиграет ЛЧ?51074 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNN Brasil
logoСборная Бразилии по футболу
logoНеймар
logoвысшая лига Бразилия
logoСантос
logoЗико
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, если Неймар не сломается до чм и будет стабильно играть, Карло вызовет его. Даже на замене иметь такого игрока большой плюс
Да. Но согласен ли Неймар сидеть на замене и не будет ли токсить?
Мне понравился момент, когда Анчи приехал на игру посмотреть на Неймара на поле, а тот даже на стадион не приехал)))
На скамейке будет как бог смотреться.
(Хотя реально Зико сказал, что не вызвал бы его).
Так он так и сказал. Не в шапке, в тексте написано.
Если не верите, загуглите «покер Неймара на этих выходных». Но там есть один нюанс
Стабильно играть в покер?
Толку от его умений? Ни разу сборной не помог на ЧМ, и вдруг в 34 года случится чудо. Единственное оправдание его вызова – то, что кроме Рафиньи и, прости Господи, Винисиуса, глазу упасть некуда, а Родриго травмирован.
Да по-моему он эту сборную тащил на всех турнирах, где играл.
Не его вина, что он играл среди самого слабого поколения в истории сборной Бразилии.
Если бы он играл стабильно, я бы взял его. Но не думаю, что вызвал бы его.
..
Опять заголовок с текстом не алё. Аккуратно в коментах, все наоборот напишете)
Будет Неймар или не будет в составе Бразилии это ничего не изменит.Бразилия только по инерции относится к фаворитам ЧМ,а на самом деле ловить ей нечего.Лучшие игроки играют в других командах...они и разыграют чемпионство..
Как будто ему кто-то не давал этого делать
И будет якорем как Роналду
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
9 минут назад
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
12 минут назад
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
56 минут назад
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
сегодня, 20:00Тесты и игры
Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»
сегодня, 19:55
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
сегодня, 19:43
Холанд о покупке книги за 1,3 млн крон для родного муниципалитета в Норвегии: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест»
сегодня, 19:34
Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки
сегодня, 19:24
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом»
сегодня, 19:01
«Как «Реал» мог закончить матч с двумя фолами? Расскажем». «Атлетико» выложил эпизоды дерби, включая стык Карвахаля с Льоренте, падение Винисиуса и толчок Лукмана Рюдигером
сегодня, 19:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
22 минуты назад
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры против «Атлетико». Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупатели будут обязаны вводить личные данные
33 минуты назад
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
сегодня, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
сегодня, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
сегодня, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
сегодня, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
сегодня, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
сегодня, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
сегодня, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
сегодня, 17:13
Рекомендуем