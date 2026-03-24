Нино о любимом русском писателе: «Толстой. Нравится, как он размышляет о бытии. У нас есть кое-что общее – жизнь, измененная верой. Его мысли близки к тому, во что я верю»

Нино о любимом русском писателе: Толстой. Нравится, как он размышляет о бытии.

– Кто из русских писателей созвучен тебе больше других?

– Думаю, что Толстой, главным образом потому, что он был для меня первым. Первым, кого мне порекомендовали, первым, с кем познакомился. И я проникся к нему особой симпатией. Так что назову его.

Мне очень нравится то, как он размышляет о бытии. Он пережил попытку самоубийства, после чего его жизнь изменилась. В том числе благодаря вере. Так что у нас есть кое-что общее. Жизнь, измененная верой.

Его размышления, о чем я говорил, приводят к тому же выводу, что и у Соломона. А именно, что мы часто живем, гоняясь за иллюзией. Поэтому считаю, его мысли очень близки к тому, во что я верю, к тому, о чем говорит Библия.

И это, пожалуй, было главной причиной, по которой я сблизился с ним. Стал больше общаться с ним через чтение, – сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита ».