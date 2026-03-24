  • Нино о любимом русском писателе: «Толстой. Нравится, как он размышляет о бытии. У нас есть кое-что общее – жизнь, измененная верой. Его мысли близки к тому, во что я верю»
24

Нино о любимом русском писателе: «Толстой. Нравится, как он размышляет о бытии. У нас есть кое-что общее – жизнь, измененная верой. Его мысли близки к тому, во что я верю»

Нино о любимом русском писателе: Толстой. Нравится, как он размышляет о бытии.

Защитник «Зенита» Нино Мота назвал любимого писателя в русской литературе. 

Кто из русских писателей созвучен тебе больше других?

– Думаю, что Толстой, главным образом потому, что он был для меня первым. Первым, кого мне порекомендовали, первым, с кем познакомился. И я проникся к нему особой симпатией. Так что назову его.

Мне очень нравится то, как он размышляет о бытии. Он пережил попытку самоубийства, после чего его жизнь изменилась. В том числе благодаря вере. Так что у нас есть кое-что общее. Жизнь, измененная верой.

Его размышления, о чем я говорил, приводят к тому же выводу, что и у Соломона. А именно, что мы часто живем, гоняясь за иллюзией. Поэтому считаю, его мысли очень близки к тому, во что я верю, к тому, о чем говорит Библия.

И это, пожалуй, было главной причиной, по которой я сблизился с ним. Стал больше общаться с ним через чтение, – сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Зенита»
книги
Зенит
религия
Нино Мота
премьер-лига Россия
Все в шоке, никто не комментирует.
Много руссоязычных футболистов способны на такой ответ?)
Ответ Witch64
Много руссоязычных футболистов способны на такой ответ?)
Много ли русскоязычных людей способны на такой ответ?)
Ответ Witch64
Много руссоязычных футболистов способны на такой ответ?)
Руссоязычных вообще нет :)
Известно что Нино усиленно осваивает русский язык, однако русских классиков желательно читать не в переводе, а в оригинале.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Известно что Нино усиленно осваивает русский язык, однако русских классиков желательно читать не в переводе, а в оригинале.
Толстой не Пушкин, его спокойно можно читать и в переводе, практически ничего не упустив
Ответ circassian*
Толстой не Пушкин, его спокойно можно читать и в переводе, практически ничего не упустив
Согласен. Мы ж Гюго читаем.
Нет слов, браво 👏
Хороший выбор! Учит русский, читает нашу классику. Правильной дорогой идёте, товарищи)
Вот так да!!! Красавчик!
Нино в целом и играет прекрасно и по-русски заговорил
Очень интересный выбор у иностранца, далеко не каждый русский назовёт Толстого)
Ответ Arty K.
Очень интересный выбор у иностранца, далеко не каждый русский назовёт Толстого)
Буквально один из двух (трёх) самых банальных выборов для иностранца.
Это он ещё Му - му не читал…
Есть ли вариант оставить Нино в Зените до конца карьеры.
