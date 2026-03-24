Итурральде о стыке Карвахаля и Льоренте в дерби: «Дани задел Маркоса корпусом – незначительный инцидент. Лунин поймал мяч – пенальти мог быть лишь при условии желтой карточки»

Итурральде о стыке Карвахаля с Льоренте: незначительный инцидент.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал столкновение Дани Карвахаля с Маркосом Льоренте в дерби «Реала» с «Атлетико» (3:2).

На 10-й минуте Карвахаль в штрафной «Реала » сбил Льоренте в подкате после того, как тот нанес удар по воротам – хавбек «Атлетико » при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

«Это незначительный инцидент, потому что он задел его корпусом. Судья посчитал, что контакт был недостаточным, это обычное столкновение.

Лунин поймал мяч, и пенальти мог быть лишь при условии желтой карточки. Если бы был рикошет от Лунина, это был бы пенальти. Эпизод не был бы спорным, потому что Льоренте выключили бы из игры.

Пенальти может быть только в случае фола по неосторожности. А фол по неосторожности – только вместе с желтой карточкой», – сказал Итурральде.

