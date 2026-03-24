  Итурральде о стыке Карвахаля и Льоренте в дерби: «Дани задел Маркоса корпусом – незначительный инцидент. Лунин поймал мяч – пенальти мог быть лишь при условии желтой карточки»
Итурральде о стыке Карвахаля и Льоренте в дерби: «Дани задел Маркоса корпусом – незначительный инцидент. Лунин поймал мяч – пенальти мог быть лишь при условии желтой карточки»

Итурральде о стыке Карвахаля с Льоренте: незначительный инцидент.

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал столкновение Дани Карвахаля с Маркосом Льоренте в дерби «Реала» с «Атлетико» (3:2).

На 10-й минуте Карвахаль в штрафной «Реала» сбил Льоренте в подкате после того, как тот нанес удар по воротам – хавбек «Атлетико» при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

«Это незначительный инцидент, потому что он задел его корпусом. Судья посчитал, что контакт был недостаточным, это обычное столкновение.

Лунин поймал мяч, и пенальти мог быть лишь при условии желтой карточки. Если бы был рикошет от Лунина, это был бы пенальти. Эпизод не был бы спорным, потому что Льоренте выключили бы из игры.

Пенальти может быть только в случае фола по неосторожности. А фол по неосторожности – только вместе с желтой карточкой», – сказал Итурральде.

Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»

Даже каталонская легенда корпуса стражей Негрейры признает, что нет никакой пенки))
Даже каталонская легенда корпуса стражей Негрейры признает, что нет никакой пенки))
Даже каталонская легенда корпуса стражей Негрейры признает, что нет никакой пенки))
Нож в спину кулес от Иттуральде. Если признать его сейчас некомпетентным, то значит ли это, что все его трактовки в пользу Барсы были ошибочными? Или он ошибается только тогда, когда встаёт на сторону Реала? 🤔
«Атлетико» о матче с «Реалом»: «🍿Ждем выпуска шоу с разбором судейских эпизодов». Клуб прикрепил кадр подката Карвахаля под Льоренте в штрафной «сливочных»
Джулиано Симеоне: «За «Реал» я бы никогда не стал играть. Это невозможно, я скажу Пересу «нет»
CTA не рассмотрит стык Карвахаля и Льоренте в дерби. «Атлетико» недоволен этим
Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
