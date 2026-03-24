Кайседо о «Реале»: «У меня контракт с «Челси», и я хочу стать там легендой»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал». 

«У меня контракт с моим клубом, и я хочу стать там легендой, если даст Бог. Я сосредоточен на своем клубе и хороших выступлениях», – сказал Кайседо. 

Эквадорец провел 26 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito
Вот такие стандарты должны быть у футболиста Челси, и на поле, и за его пределами. А то некоторые современные футболисты Челси не понимают, где они играют.
Я бы отдал ему вице-капитана прямо сейчас, а Энцо пусть подумает, чего он хочет.

И ладно еще Энцо, вчерашние ноунеймы вроде Вейги или Джексона приходят и начинают качать права, будто оно какие-то оллстары. Вы кто вообще такие? Где играли? Покажите медаль АПЛ или ЛЧ.

В общем нужно строить команду вокруг личностей, как Кайседо, а не клованов, которым агенты внушили, что они великие футболисты.
Чтобы строить команду нужен хороший менеджмент, а не то что сейчас творится, если так и дальше будут подписывать всякий ноунейм игроков и тренеров на 10 лет ни один адекватный игрок не захочет перейти в Челси
Это все сказки. Как переходили, так и будут переходить.
Челси остается одним из самых крупных клубов мира с сильнейшего чемпионата в мире.
Классный игрок на самом деле.
Лучший в Челси на мой взгляд.
Но Тчуамени шикарен. А по функционалу они дублируют друг друга. Таких два в команде будет уж слишком.
Интересно, у какого футболиста сегодня еще не спросили, хочет ли он в Мадрид или нет?
Ну, учитывая тот факт, что сейчас каждого второго называют легендами, можно считать, что ты в паре матчей от такого звания
Кайседо больше нужен Челси чем Энцо...
Мойзе красаучег! Вот таких бы ребят побольше в Челси. Ну а в Реале есть Чума, который со своей работой справляется не хуже.
Ребят, а правильно ли, что всем пишут стату только по Г+П? А если игрок оборонительный ему не надо действия при обороне выписывать?
Рекомендуем
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
6 минут назад
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
21 минуту назад
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
46 минут назадФото
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
сегодня, 21:04
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
сегодня, 20:53
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
сегодня, 20:50
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
сегодня, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
сегодня, 20:00Тесты и игры
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
сегодня, 19:43
Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»
сегодня, 19:55
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
сегодня, 20:40
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
сегодня, 20:29
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
сегодня, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
сегодня, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
сегодня, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
сегодня, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
сегодня, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
сегодня, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
сегодня, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
сегодня, 17:13
