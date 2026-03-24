Кайседо о «Реале»: «У меня контракт с «Челси», и я хочу стать там легендой»
Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал».
«У меня контракт с моим клубом, и я хочу стать там легендой, если даст Бог. Я сосредоточен на своем клубе и хороших выступлениях», – сказал Кайседо.
Эквадорец провел 26 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito
Я бы отдал ему вице-капитана прямо сейчас, а Энцо пусть подумает, чего он хочет.
И ладно еще Энцо, вчерашние ноунеймы вроде Вейги или Джексона приходят и начинают качать права, будто оно какие-то оллстары. Вы кто вообще такие? Где играли? Покажите медаль АПЛ или ЛЧ.
В общем нужно строить команду вокруг личностей, как Кайседо, а не клованов, которым агенты внушили, что они великие футболисты.
Челси остается одним из самых крупных клубов мира с сильнейшего чемпионата в мире.
Лучший в Челси на мой взгляд.
Но Тчуамени шикарен. А по функционалу они дублируют друг друга. Таких два в команде будет уж слишком.