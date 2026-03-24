Кайседо о «Реале»: «У меня контракт с «Челси», и я хочу стать там легендой»

Кайседо о «Реале»: хочу стать легендой «Челси».

Полузащитник «Челси » Мойсес Кайседо ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал ».

«У меня контракт с моим клубом, и я хочу стать там легендой, если даст Бог. Я сосредоточен на своем клубе и хороших выступлениях», – сказал Кайседо.

Эквадорец провел 26 матчей в нынешнем сезоне АПЛ , забил 3 гола и отдал 1 ассист.