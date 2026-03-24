Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»

Виктор Вембаньяма: считаю, что Франция – фаворит ЧМ-2026.

«Я не давал им никаких советов. Но, честно говоря, эти ребята действительно производят на меня впечатление. Я наблюдал за ними по телевизору и продолжаю наблюдать до сих пор.

Я очень рад предстоящему чемпионату мира. Считаю, что мы фавориты. Я надеюсь увидеть несколько матчей», – сказал Вембаньяма.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Франции на групповом этапе сыграет с Сенегалом, Норвегией и победителем пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия, Суринам или Ирак).