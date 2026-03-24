  • «Атлетико» о матче с «Реалом»: «🍿Ждем выпуска шоу с разбором судейских эпизодов». Клуб прикрепил кадр подката Карвахаля под Льоренте в штрафной «сливочных»
В «Атлетико» ждут выпуска передачи о судействе после матча с «Реалом».

«Атлетико» ждет начала программы с разбором судейских моментов по итогам матча с «Реалом» (2:3). 

«Матрасники» выложили пост с кадром подката Дани Карвахаля под Маркоса Льоренте в штрафной «Реала» и подписью: «🍿В ожидании 26-го выпуска шоу Tiempo de Revisión (испанская телепередача, в которой обсуждают судейские моменты – Спортс’‘) от RFEF (Королевская испанская футбольная федерация – Спортс’‘) и CTA (Технический комитет судей – Спорт’‘)».

На 10-й минуте матча Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала», когда игрок «Атлетико» уже нанес удар по воротам. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил. Сообщалось, что CTA не рассмотрит эпизод.

Фото: x.com/atletienglish

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Атлетико»
Причем Льоренте даже не мимо ворот пробил, а пробил в створ и вратарь намертво мяч не взял, а отбил и Карвахаль своим подкатом не просто совершил фол по неосторожности, а ещё не дал Льоренте возможности если не сыграть на добивании то хотя бы попробовать запрессинговать
Какое добивание? Льоренте и без Карвахаля уже заваливался на газон без возможности повторного удара , Дани просто ускорил процесс)
"Мы ведём прямой репортаж из Вселенной # 54284548181815", в которой Льоренте, оказывается, мог преодолеть несколько метров и быстрее Лунина сыграть на добивании.

Отсыпь, не жадничай:)
Льоренте очевидно наступает на Карвахаля
И агрессивно замахивается волосами😤
Комментарий удален модератором
Ответ Экселлент
Комментарий удален модератором
Он сначала написал, что Льоренте отправил мяч на трибуну, а потом получив минусов изменил)) Там человек в своем выдуманном мире живет, не надо ему мешать
Ради любопытства посмотрел, что за подкат. Йоренте сильно повезло избежать травмы. Это нарушение тянет на пенальти+ карточку. Бородатый мужик сыграл грязно.
никто не сбивает, Льоренте рн наступает на ногу Карвахаля и падает.
CTA не рассмотрит стык Карвахаля и Льоренте в дерби. «Атлетико» недоволен этим
сегодня, 12:22
ТВ «Реала»: «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты»
вчера, 20:59
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
вчера, 12:55
