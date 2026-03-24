«Атлетико» о матче с «Реалом»: «🍿Ждем выпуска шоу с разбором судейских эпизодов». Клуб прикрепил кадр подката Карвахаля под Льоренте в штрафной «сливочных»

В «Атлетико» ждут выпуска передачи о судействе после матча с «Реалом».

«Атлетико» ждет начала программы с разбором судейских моментов по итогам матча с «Реалом» (2:3).

«Матрасники» выложили пост с кадром подката Дани Карвахаля под Маркоса Льоренте в штрафной «Реала» и подписью: «🍿В ожидании 26-го выпуска шоу Tiempo de Revisión (испанская телепередача, в которой обсуждают судейские моменты – Спортс’‘) от RFEF (Королевская испанская футбольная федерация – Спортс’‘) и CTA (Технический комитет судей – Спорт’‘)».

На 10-й минуте матча Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала », когда игрок «Атлетико » уже нанес удар по воротам. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил. Сообщалось, что CTA не рассмотрит эпизод.

