Палестинская федерация намерена добиться «исключения Израиля из всех международных организаций», заявил ее президент

В Палестине намерены добиться отстранения израильских команд.

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб призывает ФИФА ужесточить меры в отношении Израиля.

На прошлой неделе ФИФА объявила о решении не наказывать Израиль за то, что некоторые клубы этой страны базируются на территории Западного берега реки Иордан. Вместе с тем Международная федерация футбола оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию на 150 000 швейцарских франков (около 165 000 евро) за «серьезные и повторяющиеся нарушения» обязательств по борьбе с дискриминацией.

Раджуб охарактеризовал решение о штрафе как «позитивное» и «важное», отметив при этом, что оно не соответствовало «минимально необходимому уровню, учитывая масштабы преступлений, существующий расистский контекст, а также устав и инструкции ФИФА ».

«Мы отстаиваем свои права и продолжаем наши усилия по обеспечению того, чтобы федерация футбола Израиля была исключена из всех международных организаций», – сказал глава Палестинской футбольной ассоциации.

Раджуб также назвал иерусалимский клуб «Бейтар » «примером крайней формы расизма, фашизма и дискриминации» и обвинил израильских спортивных чиновников в прямом участии или открытой поддержке войны в Секторе Газа.