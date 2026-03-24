  • Палестинская федерация намерена добиться «исключения Израиля из всех международных организаций», заявил ее президент
Палестинская федерация намерена добиться «исключения Израиля из всех международных организаций», заявил ее президент

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб призывает ФИФА ужесточить меры в отношении Израиля. 

На прошлой неделе ФИФА объявила о решении не наказывать Израиль за то, что некоторые клубы этой страны базируются на территории Западного берега реки Иордан. Вместе с тем Международная федерация футбола оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию на 150 000 швейцарских франков (около 165 000 евро) за «серьезные и повторяющиеся нарушения» обязательств по борьбе с дискриминацией.

Раджуб охарактеризовал решение о штрафе как «позитивное» и «важное», отметив при этом, что оно не соответствовало «минимально необходимому уровню, учитывая масштабы преступлений, существующий расистский контекст, а также устав и инструкции ФИФА».

«Мы отстаиваем свои права и продолжаем наши усилия по обеспечению того, чтобы федерация футбола Израиля была исключена из всех международных организаций», – сказал глава Палестинской футбольной ассоциации.

Раджуб также назвал иерусалимский клуб «Бейтар» «примером крайней формы расизма, фашизма и дискриминации» и обвинил израильских спортивных чиновников в прямом участии или открытой поддержке войны в Секторе Газа.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
Само наличие такого явления как "палестинская федерация" - насмешка и нелепость.
Проще исключить палестинских террористов, от них все равно толку ноль
Ответ Фанат Дзюбы
Вместе с израильскими и американскими!
Ответ Фанат Дзюбы
Ты такое не говори, это почти лучшие друзья как никак, сразу после иранских головорезов и северокорейских фанатиков
Холокост - универсальная отмазка у Израиля на все случаи, хотя советских людей и китайцев погибло в разы больше (27 млн русских и 20+ млн китайцев сложно сравнивать с 6 млн евреев, хоть и любые жертвы это трагедия)

Но РФ и КНР почему-то не творят дичь с откровенным геноцидом соседних (и не только) народов
Ответ Artem Maximus
евреи минусуют.
Ответ Artem Maximus
Цифры плюс минус правильные (китайцев больше полегло раза в полтора) а вывод дебильный. Не надо тёплое к мягкому притягивать.
Мне кажется, у них не получится
мечты , мечты ... Раджубу видимо жить надоело
Ничего конечно не добьются палестинцы, но нервишки кагтавым организаторам педофильского островка Эпштейна , привыкшим безнаказанно реки крови лить , пусть потреплют
Почему бы просто не договориться, чтобы никто никого не мог исключать?
После теракта в Мюнхене саму палестинскую федерацию надо было исключить
Сначала добейтесь полного признания своего квазигосударства, а потом что-то требуйте))
