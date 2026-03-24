Лукаку покинул расположение сборной Бельгии. Форвард «Наполи» решил сосредоточиться на улучшении физической формы

Ромелу Лукаку не сыграет за сборную Бельгии в марте.

Пресс-служба национальной команды сообщила, что 32-летний нападающий «Наполи » решил сосредоточиться на тренировках, чтобы улучшить свою физическую форму. Лукаку не полетит со сборной в США на товарищеские матчи.

В эту международную паузу сборная Бельгии сыграет с командами США и Мексики. Игры пройдут 28 марта и 1 апреля.