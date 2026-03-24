  • «Спартак» не подписывал Месси Юрьевича Жмыря в академию. 11-летний игрок был на просмотре в клубе зимой (Metaratings.ru)
«Спартак» не подписывал Месси Юрьевича Жмыря в академию. 11-летний игрок был на просмотре в клубе зимой (Metaratings.ru)

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11-летний футболист присоединился к команде красно-белых среди игроков 2014 года рождения. 

Как сообщает Metaratings.ru, Месси действительно находился на просмотре в московском клубе минувшей зимой, но красно-белые приняли решение не зачислять его в академию. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
logoСпартак
logoЛионель Месси
Думали - Месси, оказался - Жмырь)
Пацаненку удачи! Думаю ему будет нескучно в жизни с такой внешностью, мамой и ФИО)
Ответ Spymeat
Догадываюсь, что у этого парня на футболке будет сзади написано его имя, а не фамилия. ))
Ответ Spymeat
Так он еще и вратарь. "Жмырь Месси успел попробовать себя на позициях полузащитника и вратаря. В "Спартак" парень перешёл из академии "Краснодара", которая называется "Жлобы".
Бедный мальчишка с идиотами родителями…
нефутбольный человек
На просмотре: ты кто?- Я Месси. О, берем! - Я Месси Жмырь. Месси Юрьевич Жмырь??? Вон! Вон из большого футбола!
Ответ Этот Райола хочет денег
Напомнило номер КВН про училище Гнесиных и Степана Иванова)
Бедный ребёнок. Я бы таких родителей лишал прав и отправлял года 3 поработать на общество... бесплатно.
Ответ дон Рэба
И как парню дальше с такими именем и фамилией жить?
Если только в футболе, другом виде спорта или ВООБЩЕ не в спорте, а в другой области деятельности станет НЕ "ВТОРЫМ Месси", а "ПЕРВЫМ Жмырём".
Есть, правда, другой вариант: когда 14 лет исполнится, идти в ЗАГС и менять имя.
Ну беспредел, и наверняка из-за ФИО.

Нефутбольная фамилия
В Спартаке должен быть только один Месси!
Нормальное имя для игрока онлайн футбольного менеджера 11х11.
Это Давыдов решил начать новую карьеру а Спартаке что-ли?
зря конечно, Месси Жмырь — звучит гордо!
