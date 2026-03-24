«Спартак» не подписывал Месси Юрьевича Жмыря в академию. 11-летний игрок был на просмотре в клубе зимой (Metaratings.ru)

«Спартак» не подписывал Месси Жмыря.

«Спартак » не стал подписывать Месси Юрьевича Жмыря в свою академию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11-летний футболист присоединился к команде красно-белых среди игроков 2014 года рождения.

Как сообщает Metaratings.ru, Месси действительно находился на просмотре в московском клубе минувшей зимой, но красно-белые приняли решение не зачислять его в академию.