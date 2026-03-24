  • Ямаль – лучший игрок мира, родившийся в 2007-м и позже, по версии Goal, Эстевао – 2-й, Мастантуоно – 4-й, Карл – 5-й, Доуман – 6-й, Дро – 18-й, Питарч – 40-й, Сатпаев – 43-й
37

Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии Goal.

Спортивный портал Goal составил рейтинг из 50 главных талантов мирового футбола, родившихся 1 января 2007 года и позже. 

Возглавил список вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. 

Первая десятка выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Эстевао («Челси»);

3. Пау Кубарси («Барселона»);

4. Франко Мастантуоно («Реал»);

5. Леннарт КарлБавария»);

6. Макс Доуман («Арсенал»);

7. Лука Вушкович («Гамбург», аренда из «Тоттенхэма»);

8. Айюб Буадди («Лилль»);

9. Жеовани Кенда («Спортинг»);

10. Итан Нванери («Марсель», аренда из «Арсенала»). 

Ибраим Мбайе («ПСЖ») расположился на 13-й строчке, Рио Нгумоа («Ливерпуль») – на 15-й, Марк Берналь («Барселона») – на 17-й, Дро Фернандес («ПСЖ») – на 18-й, Кендри Паес («Ривер Плейт», аренда из «Челси») – на 20-й, Кантен Нджанту («ПСЖ») – на 35-й, Тьяго Питарч («Реал») – на 40-й, Дастан Сатпаев («Кайрат») – на 43-й, Хоан Мартинес («Реал») – на 47-й, Джей-Джей Габриэл («МЮ») – на 50-й. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
37 комментариев
У Мастантуоно наверное очень очень хороший пиарщик.
Ответ Extrim
Перес
прикольно, Эстевао игрок запаса, а Кубарси основной игрок сборной и Барселоны уже третий год..
Мастантуоно тут четветый а Берналь 15й.. а по гол+пас у опорника 2 раза больше чем у вингера) не знаю как и чем они мерят, но рейтинг абсолютное фуфло!
У фанов бчк все стабильно ))
Игрок БЧК как раз железно на первом месте))
Мастантуоно - 3 очка по гол+пас в текущем сезоне. Это точно 4е место?

У Карла - 13 очков(и это даже без учета игр за сборную, он еще не играет за взрослую), но он на 5м)
Не говоря уже о том, что Мастантуоно не является железным игроком основы Реала.
Эстевао? Что они там курили?
Он еще за первое поборется через пару лет.
Карл из Баварии очень хорош и я считаю он на голову лучше Эстевао, при всем уважении к бразильцу, этот 17-ти летний парень просто великолепен, а ведь у них ещё и Мусиала есть, жаль что часто травмируется
«На голову лучше Эстевао» - 😭😭😭

Эстевао осенью разрывал в ЛЧ, поехал в сборную и за 5 матчей забил 5 голов.
Анчелотти тогда сказал, что будущее сборной Бразилии в руках Эстевао. Более того, он игру сборной строил вокруг него при живом Винисиусе.

Потом несколько мелких травм его выбили на несколько месяцев считай. Он только неделю назад к тренировкам нормально вернулся.

Но оказывается Карл на голову лучше него, потому что неплохо смотрится в чемпионате, где Бавария сотку за 25 туров забивает.
У Карла 4+2 в ЛЧ если что
посмотрел претендентов , и нужно признать что Ямаль на их фоне просто гений , Мастантуоно в аргентине и в Реале , это два разных человека ...
1-2. Ямаль
1-2. Тимофей Маринкин

остальные
Тимофей, кыш с сайта, иди тренируйся.
Ямаль лучший - нет никаких сомнений, а Кубарси поставлю на второе место, в свои 19 он уже основной и очень надежный игрок обороны Барселоны и будет таким же на предстоящем ЧМ в составе сборной!
Эстевао вообще ничем меня не впечатляет. даже с Барсой как то забил но пропал из игры, его Бальде съедал и даже не замечал, и это в том матче где Челси 9 из 10 позициях выигрывали дуэли.. если бы не "подарок" он Френки то и гола бы не было. а после Барсы, он(на секундочнку!) БЫЛ на 5 рейтинге на ЗМ)) пятым!!! прикинь?! и весь спортс писал про то как Эстевао лучше Ламина)
Не мог Эстевао быть 5 на ЗМ. Вы что то путаете.
Возможно на награду "голден бой" он и мог быть на 5 месте.
А я лучший человек мира! Но такой рейтинг ещё не опубликован...
