Ямаль – лучший игрок мира, родившийся в 2007-м и позже, по версии Goal, Эстевао – 2-й, Мастантуоно – 4-й, Карл – 5-й, Доуман – 6-й, Дро – 18-й, Питарч – 40-й, Сатпаев – 43-й

Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии Goal.

Спортивный портал Goal составил рейтинг из 50 главных талантов мирового футбола, родившихся 1 января 2007 года и позже.

Возглавил список вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

Первая десятка выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Эстевао («Челси»);

3. Пау Кубарси («Барселона»);

4. Франко Мастантуоно («Реал»);

5. Леннарт Карл («Бавария »);

6. Макс Доуман («Арсенал »);

7. Лука Вушкович («Гамбург», аренда из «Тоттенхэма»);

8. Айюб Буадди («Лилль»);

9. Жеовани Кенда («Спортинг»);

10. Итан Нванери («Марсель», аренда из «Арсенала»).

Ибраим Мбайе («ПСЖ») расположился на 13-й строчке, Рио Нгумоа («Ливерпуль») – на 15-й, Марк Берналь («Барселона») – на 17-й, Дро Фернандес («ПСЖ») – на 18-й, Кендри Паес («Ривер Плейт», аренда из «Челси») – на 20-й, Кантен Нджанту («ПСЖ») – на 35-й, Тьяго Питарч («Реал») – на 40-й, Дастан Сатпаев («Кайрат») – на 43-й, Хоан Мартинес («Реал») – на 47-й, Джей-Джей Габриэл («МЮ») – на 50-й.