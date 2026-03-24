Ямаль – лучший игрок мира, родившийся в 2007-м и позже, по версии Goal, Эстевао – 2-й, Мастантуоно – 4-й, Карл – 5-й, Доуман – 6-й, Дро – 18-й, Питарч – 40-й, Сатпаев – 43-й
Спортивный портал Goal составил рейтинг из 50 главных талантов мирового футбола, родившихся 1 января 2007 года и позже.
Возглавил список вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.
Первая десятка выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Эстевао («Челси»);
3. Пау Кубарси («Барселона»);
4. Франко Мастантуоно («Реал»);
5. Леннарт Карл («Бавария»);
6. Макс Доуман («Арсенал»);
7. Лука Вушкович («Гамбург», аренда из «Тоттенхэма»);
8. Айюб Буадди («Лилль»);
9. Жеовани Кенда («Спортинг»);
10. Итан Нванери («Марсель», аренда из «Арсенала»).
Ибраим Мбайе («ПСЖ») расположился на 13-й строчке, Рио Нгумоа («Ливерпуль») – на 15-й, Марк Берналь («Барселона») – на 17-й, Дро Фернандес («ПСЖ») – на 18-й, Кендри Паес («Ривер Плейт», аренда из «Челси») – на 20-й, Кантен Нджанту («ПСЖ») – на 35-й, Тьяго Питарч («Реал») – на 40-й, Дастан Сатпаев («Кайрат») – на 43-й, Хоан Мартинес («Реал») – на 47-й, Джей-Джей Габриэл («МЮ») – на 50-й.
Мастантуоно тут четветый а Берналь 15й.. а по гол+пас у опорника 2 раза больше чем у вингера) не знаю как и чем они мерят, но рейтинг абсолютное фуфло!
У Карла - 13 очков(и это даже без учета игр за сборную, он еще не играет за взрослую), но он на 5м)
Не говоря уже о том, что Мастантуоно не является железным игроком основы Реала.
Эстевао осенью разрывал в ЛЧ, поехал в сборную и за 5 матчей забил 5 голов.
Анчелотти тогда сказал, что будущее сборной Бразилии в руках Эстевао. Более того, он игру сборной строил вокруг него при живом Винисиусе.
Потом несколько мелких травм его выбили на несколько месяцев считай. Он только неделю назад к тренировкам нормально вернулся.
Но оказывается Карл на голову лучше него, потому что неплохо смотрится в чемпионате, где Бавария сотку за 25 туров забивает.
Возможно на награду "голден бой" он и мог быть на 5 месте.