Идрисса Гуйе о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Нелепое решение. Сенегал бы выиграл финал 10 раз из 10 – такова была наша судьба. Мы победили на поле, а не в кабинетах»

Идрисса Гуйе: Сенегал бы выиграл финал Кубка Африки 10 раз из 10.

Полузащитник «Эвертона » и сборной Сенегала Идрисса Гуйе высказался о присуждении Марокко титула чемпионов Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. После этого Сенегальская футбольная федерация (FSF) объявила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Я считаю это решение просто нелепым. Мы выиграли матч на поле, а не в кабинетах, и как сенегальский игрок я просто горжусь тем, что мы сделали. Мы заслужили этот трофей. Мы сражаемся на поле, и все знают, что произошло. Я думаю, что если провести этот матч 10 раз, мы выиграем его 10 раз. Не потому, что мы лучше Марокко, а потому, что такова была наша судьба, потому что мы выкладывались на поле полностью и заслуживаем стать чемпионами.

Нас действительно не волнуют медали, трофеи, потому что самое важное – это то, что происходит на поле, а не то, что написано на бумаге. На поле мы выиграли, и никто не может этого изменить.

Возможно, [люди, принявшие это решение], настроены против Африки. Африке не нужны такого рода решения, потому что все начали говорить о Кубке Африки и сравнивать его с Евро и Кубком Америки. Я думаю, Африка этого не заслуживает».

О марокканском игроке «Эвертона» Адаме Азну

«Мы с ним просто смеемся над этим, потому что иногда это забавно. Мы все братья, и никто не может заставить меня ненавидеть народ Марокко. У Марокко и Сенегала хорошие отношения», – сказал Гуйе.

Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»