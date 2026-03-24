  • Идрисса Гуйе о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Нелепое решение. Сенегал бы выиграл финал 10 раз из 10 – такова была наша судьба. Мы победили на поле, а не в кабинетах»
Полузащитник «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гуйе высказался о присуждении Марокко титула чемпионов Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. После этого Сенегальская футбольная федерация (FSF) объявила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Я считаю это решение просто нелепым. Мы выиграли матч на поле, а не в кабинетах, и как сенегальский игрок я просто горжусь тем, что мы сделали. Мы заслужили этот трофей. Мы сражаемся на поле, и все знают, что произошло. Я думаю, что если провести этот матч 10 раз, мы выиграем его 10 раз. Не потому, что мы лучше Марокко, а потому, что такова была наша судьба, потому что мы выкладывались на поле полностью и заслуживаем стать чемпионами.

Нас действительно не волнуют медали, трофеи, потому что самое важное – это то, что происходит на поле, а не то, что написано на бумаге. На поле мы выиграли, и никто не может этого изменить.

Возможно, [люди, принявшие это решение], настроены против Африки. Африке не нужны такого рода решения, потому что все начали говорить о Кубке Африки и сравнивать его с Евро и Кубком Америки. Я думаю, Африка этого не заслуживает».

О марокканском игроке «Эвертона» Адаме Азну

«Мы с ним просто смеемся над этим, потому что иногда это забавно. Мы все братья, и никто не может заставить меня ненавидеть народ Марокко. У Марокко и Сенегала хорошие отношения», – сказал Гуйе. 

Сенегальцы Ндиай и Гуйе отпраздновали гол «Челси», показав по два пальца – это отсылка к победам сборной на Кубке Африки. После игры Илиман сказал в камеру: «Мы чемпионы Африки»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: AOL
Больше забавляет как марокканские игроки отмалчиваются, никакой чести у людей нет. А вообще первый кто должен был публично признать победу Сенегала и отказаться от золотых медалей должен быть Браим, но сущность мадридского игрока это кабинетные победы. А ведь этой сборной симпатизировали все на ЧМ за их боевой дух, сражались как львы, а в результате оказались 🐓:)
Ну твое однобокое мнение понятно уже всем, ты даже спотыкаешься на улице из за футболистов Реала. Но ответь, есть ли хоть один футболист на земле который будет высказываться во вред своей сборной, чтобы там чинуши не выкидывали?
Хакими же сказал что ему не нужна такая победа!
"о принуждении Марокко к победе..." Показалось.
Сенегал и выиграл
Одно из самых нелепых событий в футболе за последние лет 10 наверное.
Идрисса Гуйе: "в КДК сидят дебилы!".
Правильное решение, вообще судье надо было сразу завершить матч технарем 3-0. Отстранить Сенегал от всех турниров на 4 года тоже не помешает.
Если бы на поле... вы с него на 15 минут уходили.
Но решение нелепое, да. надо было его принимать (если принимать) хотя бы через день, а не через месяцы.
ФК Интернационале выразил солидарность сборной Марокко, заявив что добывать трофеи в кабинетах это нормальная практика, если уж на поле не получается
