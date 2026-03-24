  Тим Шервуд: «Я бы сохранил «Тоттенхэм» в АПЛ – это не сложно, у них есть все для этого. Нужно вернуть команде уверенность и следить за организацией»
Тим Шервуд: «Я бы сохранил «Тоттенхэм» в АПЛ – это не сложно, у них есть все для этого. Нужно вернуть команде уверенность и следить за организацией»

Тим Шервуд: я бы сохранил «Тоттенхэм» в АПЛ.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд заявил, что смог бы помочь команде избежать вылета из АПЛ.

После поражения от «Ноттингем Форест» (0:3) в 31-м туре АПЛ «Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице, на одно очко опережая зону вылета.

«Я бы сохранил их в Премьер-лиге. Уверен, что любой, кто обладает здравым смыслом, может сохранить их в АПЛ. У них есть все необходимые для этого качества. Им нужно вернуть хорошее настроение, вселить в команду уверенность.

Это не сложно, их нужно тренировать каждый божий день... [Двусторонки] 11 на 11, чтобы они точно знали, где находятся их позиции. Когда Микки [ван де Вен] идет в дриблинг и поднимается с мячом выше, его надо остановить. Если ему приходится это делать, а Ромеро приходится прорываться вперед, чтобы помочь в атаке, то что-то идет не так.

Нужно оставаться на своих позициях и в первую очередь сохранять ворота в неприкосновенности. Если вы не можете победить, не проигрывайте. Следите за тем, чтобы команда были организована», – сказал Шервуд в эфире Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Говорит как английский Юран)
Тим Шервуд-не футбольный человек
Прокомментировал один эксперт, пожелавший остаться инкогнито
Ответ Николай Дьяченко
Тим Шервуд-не футбольный человек
Шервуд был капитаном Блэкберна в их чемпионском сезоне, и если б этот инкогнито не срулил из Спартака, то имел все шансы сыграть с Шервудом на одном поле 😁
Я бы тоже сохранил Тотенхэм !
