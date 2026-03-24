Агкацев о Сафонове против «Челси» в ЛЧ: «Топовый перформанс Моти и «ПСЖ»
Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев похвалил игру Матвея Сафонова против «Челси» в Лиге чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала турнира российский голкипер «ПСЖ» сделал 9 сэйвов. Парижане одержали победу со счетом 3:0.
– Какой настрой на игры сборной?
– Отличный, всегда с нетерпением жду игры за сборную.
– Тебе знакомы сборные Никарагуа и Мали?
– Как футбольные сборные, кто там играет, какие футболисты – нет, как страну знаю.
– Есть особое желание против конкретной из этих сборных сыграть?
– С кем поставят, с тем и сыграю с удовольствием.
– Смотрел последний матч Сафонова в ЛЧ против «Челси»?
– Смотрел, топовая игра, топовый перформанс команды и Моти, – сказал Агкацев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
