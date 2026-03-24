«Арсенал» опасается, что Эзе пропустит 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы

Эберечи Эзе может пропустить 4-6 недель из-за травмы.

Полузащитник «Арсенала» Эберечи Эзе может пропустить больше месяца из-за травмы. 

27-летний футболист получил повреждение икроножной мышцы во время ответного матча с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), из-за чего пропустил финальную игру Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:2) и не поехал в сборную Англии.

По информации BBC, в лондонском клубе опасаются, что Эзе может пропустить от 4 до 6 недель. Главный тренер команды Микель Артета говорил, что на этой неделе Эзе пройдет сканирование, по результатам которого будет определен точный характер травмы. 

Вместе с тем отмечается, что полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, не игравший с 22 февраля, сможет вернуться на поле после текущей паузы на матчи сборных. 

В этом сезоне АПЛ Эзе провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Сака надо отряжать в центр в роли АПЗ, а Мадуэке пусть пашет справа. Тем более он поинтереснее Букайо на правом фланге в последнее время.
Наверное нереально при Артете, но Доуман намного интереснее чем Сака в роли АПЗ, матч с Эвертоном показал это
Артета уже размещал сака на апз, а вот вера в доумана мне кажется менее реалистичной, артета не очень доверяет молодым
Начинается. В самый важный момент сезона, когда решающие матчи, ключевые игроки центра вылетают.. Эзе, Эдегор, Мерино, Хавертц не тянет роль АПЗ, по матчу с Сити вообще было заметно, что не знают, как начинать атаки, выходить из под прессинга и атаковать.. Пахнет залуплом
эдегор должен уже вернутся, а так к игре с сити 19 апреля и эзе подтянется уже, так что ничего критичного
Судя по всему борьба за АПЛ и кубок Англии единственное, что действительно реально в этом сезоне. Ну, тоже неплохо. АПЛ заценить наконец-то было бы вообще супер.
Эдегор на подходе и с ним игра команды становится намного интнресней
На 15 мин?
Все таки глубина состава решает. На каждую позицию по 2 добротных исполнителя у Артеты. И даже в центре защиты есть варианты. Исключением назвал бы только Раю и Райса
Если выбирать именно двоих, то вместо Райи скорей должен быть Габриэль.
Не надо опасаться, надо просто принять
Ну епт.
Эдегор вернется на 15 минут?
