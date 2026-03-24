«Арсенал» опасается, что Эзе пропустит 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы

Эберечи Эзе может пропустить 4-6 недель из-за травмы.

Полузащитник «Арсенала » Эберечи Эзе может пропустить больше месяца из-за травмы.

27-летний футболист получил повреждение икроножной мышцы во время ответного матча с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), из-за чего пропустил финальную игру Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:2) и не поехал в сборную Англии.

По информации BBC, в лондонском клубе опасаются, что Эзе может пропустить от 4 до 6 недель. Главный тренер команды Микель Артета говорил, что на этой неделе Эзе пройдет сканирование, по результатам которого будет определен точный характер травмы.

Вместе с тем отмечается, что полузащитник «канониров» Мартин Эдегор , не игравший с 22 февраля, сможет вернуться на поле после текущей паузы на матчи сборных.

В этом сезоне АПЛ Эзе провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.