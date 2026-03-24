Джулиано Симеоне: «За «Реал» я бы никогда не стал играть. Это невозможно, я скажу Пересу «нет»
Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне заявил, что никогда не перейдет в «Реал».
Воспитанник «Ривер Плейта» в ходе интервью признался, что не принял бы предложение от «Бока Хуниорс», даже если позвонит президент клуба Хуан Роман Рикельме.
«Это как если бы я перешел в «Реал»… Я бы никогда не стал играть за «Реал». Я скажу «нет» [если позвонит Флорентино Перес], клянусь. Это невозможно. Ни на какой процент, этого не случится», – сказал Симеоне.
Джулиано – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симоне. Футболист играет за первую команду «матрасников» с апреля 2022 года. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Olé
Не знаю что там в Ла Фабрике сейчас творится, но из того, что видел в основной команде на схожих позициях, Петарч пока и близко не уровень Джулиано в плане полезности .
Джулиано не звезда, но один из самых полезных игроков во всей лиге
— Почему?
— В «Мадриде» есть что-то, чего я не знаю, но что-то особенное. Все игроки в мире и другие люди, кто говорит иное, лгут или лицемерят, все мечтают носить их футболку.
Из интервью полузащитника «Севильи» Диего Симеоне в 1994 году.
Про Реал - занятно, конечно. Изначально не тот формат. Его стиль игры полностью соответствует стилю Атлетико.