  • Джулиано Симеоне: «За «Реал» я бы никогда не стал играть. Это невозможно, я скажу Пересу «нет»
Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне заявил, что никогда не перейдет в «Реал». 

Воспитанник «Ривер Плейта» в ходе интервью признался, что не принял бы предложение от «Бока Хуниорс», даже если позвонит президент клуба Хуан Роман Рикельме. 

«Это как если бы я перешел в «Реал»… Я бы никогда не стал играть за «Реал». Я скажу «нет» [если позвонит Флорентино Перес], клянусь. Это невозможно. Ни на какой процент, этого не случится», – сказал Симеоне. 

Джулиано – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симоне. Футболист играет за первую команду «матрасников» с апреля 2022 года. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Olé
Сегодня в ленте своеобразная перекличка тех, кому не позвонили из "Реала".
Ответ Andrey Kuritcyn
Из серии я бежала за вами три дня и три ночи, что бы сказать как вы мне безразличны
Ответ Andrey Kuritcyn
Ща агент Дзюбы тоже подготовит заявление, что его подопечный тоже не согласен играть в Реале ☝️🤣🤣🤣
А тебя звали, собственно?😄
Ответ Хуанитиста
Его спросили - он ответил, так сложно это понять?
Уровень его игры вполне понятен. Не вижу смысла вообще обсуждать такую возможность - собственные воспитанники у Реала ничем не хуже )
Ответ Pelerin
А кто из воспитанников?
Не знаю что там в Ла Фабрике сейчас творится, но из того, что видел в основной команде на схожих позициях, Петарч пока и близко не уровень Джулиано в плане полезности .
Джулиано не звезда, но один из самых полезных игроков во всей лиге
— Если бы я ушел из «Севильи», то только в «Реал Мадрид».

— Почему?

— В «Мадриде» есть что-то, чего я не знаю, но что-то особенное. Все игроки в мире и другие люди, кто говорит иное, лгут или лицемерят, все мечтают носить их футболку.

Из интервью полузащитника «Севильи» Диего Симеоне в 1994 году.
А тебя туда кто-нибудь позовет?)
Сутормин: «За «Реал» я бы никогда не стал играть. Это невозможно, я скажу Пересу «нет»
А ха-ха-ха чувак 5 голов забил в Ла Лиге за все время , ему какой реал???? Реал Мурсия
Справедливости ради, "моторный" игрок и может заводить напарников, но к числу полноценных топов едва ли можно отнести.

Про Реал - занятно, конечно. Изначально не тот формат. Его стиль игры полностью соответствует стилю Атлетико.
Ну ооочень смешно. 😄🤣
