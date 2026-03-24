Джулиано Симеоне: «За «Реал» я бы никогда не стал играть. Это невозможно, я скажу Пересу «нет»

Джулиано Симеоне: я бы никогда не стал играть за «Реал».

Нападающий «Атлетико » Джулиано Симеоне заявил, что никогда не перейдет в «Реал».

Воспитанник «Ривер Плейта » в ходе интервью признался, что не принял бы предложение от «Бока Хуниорс», даже если позвонит президент клуба Хуан Роман Рикельме.

«Это как если бы я перешел в «Реал»… Я бы никогда не стал играть за «Реал ». Я скажу «нет» [если позвонит Флорентино Перес ], клянусь. Это невозможно. Ни на какой процент, этого не случится», – сказал Симеоне.

Джулиано – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симоне. Футболист играет за первую команду «матрасников» с апреля 2022 года.