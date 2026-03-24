23

Ярошик про Вагнера Лава: «Лучший игрок российского футбола за последние 30 лет, он был маленьким Дрогба. Надо поставить памятник и ему, и тому, кто его привел в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями об игре Вагнера Лава.

Сегодня бразильский экс-форвард армейцев объявил о завершении карьеры

«Сегодня завершил карьеру лучший игрок российского футбола за последние 30 лет – Вагнер Лав. Не хочу его сравнивать со старшим поколением, потому что не всех видел. Вагнер в своих лучших качествах мне всегда напоминал Дидье Дрогба, потому что он был очень хорош спиной к воротам, завершал моменты с обеих ног, головой, обладал скоростью, умел обыграть защитника, пробить с любой дистанции. Чувствовал, куда отскочит мяч, и всегда был первым на добивании. Он был таким маленьким Дрогба.

Мне очень жаль, что Вагнер не заиграл где-нибудь в лучших европейских командах. А России он был королем, застал золотую эру ЦСКА. Его все будут вспоминать, потому что в России такие нападающие появляются раз в 30-50 лет. Надо поставить памятник и самому Вагнеру, и тому, кто его привел в ЦСКА.

Но он не только хороший футболист, но и человек. Всегда хотел побеждать, а это соответствовало задачам ЦСКА, так что Вагнер Лав попал во все критерии этой команды. Про него у меня есть только теплые слова. Рад, что успел с ним поиграть в одной команде, хоть и недолго. Вагнер по-настоящему любит футбол, поэтому не зря играл в него до такого возраста. Такой любви к футболу не хватает молодому поколению», – сказал Ярошик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Интересно что Вагнер Лав сыграл всего 20 игр за Бразилию, но успел выиграть две Копы. Причем одну из них будучи игроком старта. За карьеру проиграл с такими легендами как Кака, Роналдиньо, Бурмистров, Щенников, Мбаппе. великий игрок!
Ответ Kitay Fanat
Какое великое непонимание иронии нужно иметь чтоб не понять шутку
И добавить нечего,все по делу)
Мне очень жаль, что Вагнер не заиграл где-нибудь в лучших европейских командах. ___________ А мне не жаль! Потому что наши болельщики должны наслаждаться игрой хороших футболистов. У европейских болельщиков и так есть на кого посмотреть.
Ответ Иван-крестьянский сын
своих надо выращивать! а не на чужих уповать!
Ответ oleh.zhol
У нас и свои нормальные есть! Один Акинфеев чего стоит!
Про памятник я ещё утром предложил ему поставить, а Иржи подтвердил мои мысли.
Мало того, что футболист классный так ещё и человек с отличными качествами характера. Леоннорович, просто так постороннего не станет называть сыном.
Халк был не слабее как футболист. Не говоря уже про защиту, типо Ивановича или Видича, которые не так выделялись из-за позиции на поле.
Ответ Ростовский
Видич и Иванович провели всего 2 года в рпл и все свои личные и командные достижения забрали уже в Англии.
Ответ mountain_peak
А Вагнер не проявил себя ни в одном топ чемпионате
Спросите об этом Аршавина для начала :)
Вагнер Лав один из лучших нападающих РПЛ
Роберто Карлос с кучей трофеев на любом уровне, Паредес с ЧМ и двумя копами, Шюррле с ЧМ и бронзой ЧЕ, Это,о с тремя ушастыми, двумя КА, и победой на ОМ (про кубок Испании с Мальоркой можно не говорить - степень крутости зашкаливает), а ведь были еще Гарай, Ловрен, Кураньи, Диарра, Сиссе, Олич, Коллер, Милошевич, Ребров… в общем, довольно много именитых и известных игроков. )))
