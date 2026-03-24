Ярошик про Вагнера Лава: «Лучший игрок российского футбола за последние 30 лет, он был маленьким Дрогба. Надо поставить памятник и ему, и тому, кто его привел в ЦСКА»

Иржи Ярошик: Вагнер Лав – лучший игрок российского футбола за последние 30 лет.

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями об игре Вагнера Лава .

Сегодня бразильский экс-форвард армейцев объявил о завершении карьеры .

«Сегодня завершил карьеру лучший игрок российского футбола за последние 30 лет – Вагнер Лав. Не хочу его сравнивать со старшим поколением, потому что не всех видел. Вагнер в своих лучших качествах мне всегда напоминал Дидье Дрогба , потому что он был очень хорош спиной к воротам, завершал моменты с обеих ног, головой, обладал скоростью, умел обыграть защитника, пробить с любой дистанции. Чувствовал, куда отскочит мяч, и всегда был первым на добивании. Он был таким маленьким Дрогба.

Мне очень жаль, что Вагнер не заиграл где-нибудь в лучших европейских командах. А России он был королем, застал золотую эру ЦСКА. Его все будут вспоминать, потому что в России такие нападающие появляются раз в 30-50 лет. Надо поставить памятник и самому Вагнеру, и тому, кто его привел в ЦСКА.

Но он не только хороший футболист, но и человек. Всегда хотел побеждать, а это соответствовало задачам ЦСКА, так что Вагнер Лав попал во все критерии этой команды. Про него у меня есть только теплые слова. Рад, что успел с ним поиграть в одной команде, хоть и недолго. Вагнер по-настоящему любит футбол, поэтому не зря играл в него до такого возраста. Такой любви к футболу не хватает молодому поколению», – сказал Ярошик.