  • Оуэн о Шешко: «Для «МЮ» он не долгосрочное решение – не форвард, на которого стоит возлагать все надежды в борьбе за титул. Беньямин усилил команду, но впереди долгий путь»
Оуэн о Шешко: «Для «МЮ» он не долгосрочное решение – не форвард, на которого стоит возлагать все надежды в борьбе за титул. Беньямин усилил команду, но впереди долгий путь»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн сомневается, что Беньямин Шешко надолго закрепится в составе манкунианцев.

Словенский форвард забил 8 голов в 10 последних матчах.

«На мой взгляд, он не решение на долгосрочную перспективу. Он не форвард для «Манчестер Юнайтед» на долгое время. Это дорогой игрок, который может стать лучше и стать достойной частью команды, но в то же время, если завтра у «МЮ» будет самый важный матч в сезоне, я не думаю, что он выйдет в стартовом составе.

Если «Юнайтед» хочет вернуться туда, где он чувствует себя на своем месте, и побороться за титул, я не думаю, что это тот центральный нападающий, на которого стоит возлагать все надежды в начале сезона.

Да, дела у него идут лучше. Это хорошо, потому что неприятно видеть, что у кого-то проблемы. Как бы то ни было, думаю, в ближайшие год-два или когда кто-то будет доступен, нас ждет обновление. Здорово, что теперь он может оказывать влияние на команду и забивать важные голы.

Но я не говорю: «Теперь все отлично, и он приведет их к чемпионству». Он усилил их, он снова уверен в себе и внезапно стал ценным игроком для команды, но впереди еще долгий путь», – сказал Оуэн в интервью casino.org.

Источник: Daily Mail
Чемпионами команду делают игроки обороны, а не центральные нападающие, МЮ что стать претендентами на чемпионство менять нужно не Шешко на более топового нападающего, а нужно менять игроков обороны, достаточно взглянуть на действия Магуайра в последнем матче чтобы понять почему МЮ не претендент...
Ответ Dato Gedenidze
Чемпионами команду делают игроки обороны, а не центральные нападающие, МЮ что стать претендентами на чемпионство менять нужно не Шешко на более топового нападающего, а нужно менять игроков обороны, достаточно взглянуть на действия Магуайра в последнем матче чтобы понять почему МЮ не претендент...
Вон Дьокереш тоже не показывает топовый уровень нападающего, но Арсенал всё равно на 1 месте
Шешко мне нравился всегда, ещё в играх за свою сборную пару лет назад. Научится голову поднимать в штрафной и будет по 20 + класть за сезон в лиге (чего Оуэн никогда не делал). Нужно только Бене в контракте запретить в штрафной идти в обыгрыш и давать пасы.
Оуэн прям капитан очевидность. Купили молодого напа который прогрессирует в АПЛ и это уже хорошо !
