Оуэн о Шешко: он вряд ли приведет «МЮ» к чемпионству.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн сомневается, что Беньямин Шешко надолго закрепится в составе манкунианцев.

Словенский форвард забил 8 голов в 10 последних матчах .

«На мой взгляд, он не решение на долгосрочную перспективу. Он не форвард для «Манчестер Юнайтед » на долгое время. Это дорогой игрок, который может стать лучше и стать достойной частью команды, но в то же время, если завтра у «МЮ» будет самый важный матч в сезоне, я не думаю, что он выйдет в стартовом составе.

Если «Юнайтед» хочет вернуться туда, где он чувствует себя на своем месте, и побороться за титул, я не думаю, что это тот центральный нападающий, на которого стоит возлагать все надежды в начале сезона.

Да, дела у него идут лучше. Это хорошо, потому что неприятно видеть, что у кого-то проблемы. Как бы то ни было, думаю, в ближайшие год-два или когда кто-то будет доступен, нас ждет обновление. Здорово, что теперь он может оказывать влияние на команду и забивать важные голы.

Но я не говорю: «Теперь все отлично, и он приведет их к чемпионству». Он усилил их, он снова уверен в себе и внезапно стал ценным игроком для команды, но впереди еще долгий путь», – сказал Оуэн в интервью casino.org.

